РЕБРОВ: «Все футболисты расстроены. Но сегодня они показали отличную игру»

20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии (0:0).

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После матча коуч сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал игру так:

«Я сказал спасибо игроков. Они сделали все, что могли. Мы хотели в первом тайме сдержать натиск соперника, а во втором больше атаковать. У нас были хорошие моменты, чтобы забить гол.

Сейчас все футболисты расстроены. Но сегодня они показали отличную игру против Италии, действующего чемпиона Европы. Мы все расстроены. Однако с оптимизмом смотрим в будущее. Сегодня на поле была команда, которая хотела выйти на Евро».