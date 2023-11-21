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  4. РЕБРОВ: «Все футболисты расстроены. Но сегодня они показали отличную игру»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 00:27 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:38
1604
4

РЕБРОВ: «Все футболисты расстроены. Но сегодня они показали отличную игру»

Коуч сине-желтых прокомментировал ничью в матче против Италии

21 ноября 2023, 00:27 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:38
1604
4
РЕБРОВ: «Все футболисты расстроены. Но сегодня они показали отличную игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

20 ноября в 21:45 в Леверкузене прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Италии (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После матча коуч сине-желтых Сергей Ребров прокомментировал игру так:

«Я сказал спасибо игроков. Они сделали все, что могли. Мы хотели в первом тайме сдержать натиск соперника, а во втором больше атаковать. У нас были хорошие моменты, чтобы забить гол.

Сейчас все футболисты расстроены. Но сегодня они показали отличную игру против Италии, действующего чемпиона Европы. Мы все расстроены. Однако с оптимизмом смотрим в будущее. Сегодня на поле была команда, которая хотела выйти на Евро».

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Сергей Ребров сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу пресс-конференция Евро-2024 Украина - Италия
Источник MEGOGO
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Комментарии 4
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bzzzzzz
Такая себе игра, честно говоря. Правда и у Италии особо ничего не было.
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micha(ZAKARPATTJA)
Половина пасів в нікуди. Але як є так є. Може це якийсь прогрес, що не програли. Тепер чекати березень місяць, і черговий плейофф
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0
Kamon
Ну теперь готовьтесь играть против Уэльса, Чеферин как всегда и там нагадит 
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-1
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