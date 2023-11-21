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  4. БЕБЕХ: «Президент УЕФА слово сдержал, а кто будет наши интересы защищать?»
Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 00:24 |
3033
11

БЕБЕХ: «Президент УЕФА слово сдержал, а кто будет наши интересы защищать?»

Известный журналист – о действиях арбитров в матче против Италии

21 ноября 2023, 00:24 |
3033
11
БЕБЕХ: «Президент УЕФА слово сдержал, а кто будет наши интересы защищать?»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский журналист Роман Бебех прокомментировал скандальный эпизод в конце матча отбора на Евро-2024 Украина – Италия (0:0), в котором судьи не поставили пенальти после фола на Мудрике.

«Если вы смотрели матч, то ни у кого не возникает сомнений относительно этого эпизода. Мудрик играет в мяч, Кристанте шарашит ему в ногу. Если ставят пенальти, у нас есть 100% шанс, чтобы забить и выйти по направлению на Евро.

Но этого не делается, на игре есть система VAR, все это должно проверяться, но это тоже почему-то не делается. Наверное, нужно говорить, какая эта система работает, что такое манипулирование результатом. Понятно, что все это на фоне слов президента УЕФА Александера Чеферина накануне, за месяц. Он сказал, что Италия должна быть на чемпионате Европы. Вот тихонько, спокойненько момент просто пропустили, будто его не было. Просто арбитры не посмотрели и ничего не сказали главному. Все, заиграли и до свидания.

А если бы в нашу сторону что-то такое произошло, то я убежден, что было бы иначе.

Обидно было то, что мы могли эту игру затянуть. Этот пенальти ставился, это чистый пенальти, честный пенальти. Мы же не говорим: «Поставьте нам какую-то какашку маленькую».

Президент УЕФА свое слово сдержал, а что будем делать мы? Кто будет наши интересы защищать? Там же и Андрей Шевченко был на стадионе. Возможно, и Андрей Николаевич включится. Но уже все прошло, запивайте водой и знайте, что надо быть сильнее, когда против тебя и президент УЕФА, и арбитры, и все остальные», – сказал журналист.

Отметим, что невыигрыш в Италии означает, что сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы-2024. У команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.

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сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Италия Роман Бебех
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Комментарии 11
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Dmytro11q
До дідька апеляції..! З себе коханих починати треба. Це так привітали "професійний" рівень суддівства у нашій УПЛ. Показали, що в них теж очі є. І ці очі теж бачать.
І дійсно, годі оце якби, не якби. Справи те вже не зробить. Не змогли, ну той, значить не змогли. Чи може вболівала не вся країна? Бо часто в коментарях декого зі Сходу брудом поливають. А тут пенальті не призначили. Майте мужність врешті-решт визнати - не змогли.
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0
new0star
Треба сціпити зуби і рвати всіх, в тому числі і Шевченку. Уефа купила Павелка і в його особі весь український футбол. Хто подасть апеляцію офіційно Бебех? Отож бо.
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-4
brighi10
хватит стонать, на победу не наиграли , а эпизод спорный...а то еще сейчас к Уэльсу и Хорватам закинут
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-5
Показать Скрыть 3 ответа
Александр Шевченко
Нытик, иди поной. 
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-9
Показать Скрыть 1 ответ
myroslavmail
програли і пограли ... Балет футболу не потрібен
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-13
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