БЕБЕХ: «Президент УЕФА слово сдержал, а кто будет наши интересы защищать?»

Известный украинский журналист Роман Бебех прокомментировал скандальный эпизод в конце матча отбора на Евро-2024 Украина – Италия (0:0), в котором судьи не поставили пенальти после фола на Мудрике.

«Если вы смотрели матч, то ни у кого не возникает сомнений относительно этого эпизода. Мудрик играет в мяч, Кристанте шарашит ему в ногу. Если ставят пенальти, у нас есть 100% шанс, чтобы забить и выйти по направлению на Евро.

Но этого не делается, на игре есть система VAR, все это должно проверяться, но это тоже почему-то не делается. Наверное, нужно говорить, какая эта система работает, что такое манипулирование результатом. Понятно, что все это на фоне слов президента УЕФА Александера Чеферина накануне, за месяц. Он сказал, что Италия должна быть на чемпионате Европы. Вот тихонько, спокойненько момент просто пропустили, будто его не было. Просто арбитры не посмотрели и ничего не сказали главному. Все, заиграли и до свидания.

А если бы в нашу сторону что-то такое произошло, то я убежден, что было бы иначе.

Обидно было то, что мы могли эту игру затянуть. Этот пенальти ставился, это чистый пенальти, честный пенальти. Мы же не говорим: «Поставьте нам какую-то какашку маленькую».

Президент УЕФА свое слово сдержал, а что будем делать мы? Кто будет наши интересы защищать? Там же и Андрей Шевченко был на стадионе. Возможно, и Андрей Николаевич включится. Но уже все прошло, запивайте водой и знайте, что надо быть сильнее, когда против тебя и президент УЕФА, и арбитры, и все остальные», – сказал журналист.

Отметим, что невыигрыш в Италии означает, что сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы-2024. У команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.