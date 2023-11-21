Журналист: «Почему судья не смотрел VAR? Потому что увидел бы контакт»
Владимир Зверов – о самом спорном эпизоде матча с Италией
Известный украинский журналист Владимир Зверов прокомментировал ничейный результат в матче группового турнира отбора на Евро-2024 между нашей национальной командой и сборной Италии (0:0).
«Очень достойно! Лучший эмоциональный маркер – то, как итальянцы радовались после финального свистка.
Почему судья не посмотрел VAR? Потому что если бы посмотрел, увидел бы контакт! А контакт – это фол, это пенальти. Дальше – простор для мыслей», – написал журналист.
Отметим, что невыигрыш у Италии означает, что сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы-2024. У команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Карпат» – о матче Украина – Италия
Момент случился в добавленное арбитром время