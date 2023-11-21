Журналист: «Почему судья не смотрел VAR? Потому что увидел бы контакт»

Известный украинский журналист Владимир Зверов прокомментировал ничейный результат в матче группового турнира отбора на Евро-2024 между нашей национальной командой и сборной Италии (0:0).

«Очень достойно! Лучший эмоциональный маркер – то, как итальянцы радовались после финального свистка.

Почему судья не посмотрел VAR? Потому что если бы посмотрел, увидел бы контакт! А контакт – это фол, это пенальти. Дальше – простор для мыслей», – написал журналист.

Отметим, что невыигрыш у Италии означает, что сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы-2024. У команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.