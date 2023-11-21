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Чемпионат Европы
21 ноября 2023, 00:05 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:18
5573
12

Журналист: «Почему судья не смотрел VAR? Потому что увидел бы контакт»

Владимир Зверов – о самом спорном эпизоде матча с Италией

21 ноября 2023, 00:05 | Обновлено 21 ноября 2023, 00:18
5573
12
Журналист: «Почему судья не смотрел VAR? Потому что увидел бы контакт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский журналист Владимир Зверов прокомментировал ничейный результат в матче группового турнира отбора на Евро-2024 между нашей национальной командой и сборной Италии (0:0).

«Очень достойно! Лучший эмоциональный маркер – то, как итальянцы радовались после финального свистка.

Почему судья не посмотрел VAR? Потому что если бы посмотрел, увидел бы контакт! А контакт – это фол, это пенальти. Дальше – простор для мыслей», – написал журналист.

Отметим, что невыигрыш у Италии означает, что сборная Украины заняла третье место в группе и не смогла напрямую выйти на чемпионат Европы-2024. У команды Сергея Реброва есть шансы попасть на турнир через плей-офф Лиги наций, который состоится весной следующего года.

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Владимир Зверов сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик Украина - Италия
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Комментарии 12
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MrStepanovM .
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+13
Bualur
Судья смотрит VAR не по своему усмотрению, а когда получает от арбитра VAR сигнал, что нужно посмотреть. Если тишина - значит у арбитра VAR не было вопросов. Ну и да, в футболе нет в правилах оговорок, на счет "в таком матче...", "на последней минуте...", "всю игру не играли, а тут пенальти захотели...". Есть нарушение - ставится пенальти. Нарушение тут было 100%.
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+6
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SamojlovS
Почему судья не смотрел ВАР? Да потому, что ещё несколько недель назад глава Чиферин (?) сказал, что хотел бы видеть на Евро Италию... Судьям оставалось только выполнять. )) 
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+6
Виктор Войцеховский
А пеналь кстати похоже таки был. 
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+1
Микола Захарченко
На ВАРі сидів сам Чеферін , а тому пенальті там не поставили б , навіть якби Мудрику зламали ногу , або відірвали голову .
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+1
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Maximus
Контакт был, но он не тянул на пенальти, откровенно. Смотрим на статистику матча в целом и довольствуемся ничьей, пенальти в конце был бы несправедливым решением. Надо было уровнем игры всё доказывать, искать пенальти там, где было 50/50 удел слабых
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-1
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Mac_Gyver
VAR смотрел резервный судья.
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-4
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