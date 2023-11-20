Экс-игрок Манчестер Сити подал в суд на клуб

Французский защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди подал иск на свой бывший клуб, «Манчестер Сити», в Трибунал по трудовым спорам.

Он обвиняет клуб в том, что течение почти двух лет, с августа 2021 по июль 2023 году «Манчестер Сити» не платил ему зарплату. Все это время Менди был отстранен от футбола, поскольку находился под подозрением в нескольких эпизодах изнасилования.

Летом текущего года Менди был оправдан по всем пунктам, а в конце июня его контракт с «Манчестер Сити» истек. Защитник перешел в «Лорьян» на правах свободного агента.