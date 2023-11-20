Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Манчестер Сити подал в суд на клуб
Англия
20 ноября 2023, 20:31 |
1868
0

Экс-игрок Манчестер Сити подал в суд на клуб

Бенжамен Менди два года не получал зарплату

20 ноября 2023, 20:31 |
1868
0
Экс-игрок Манчестер Сити подал в суд на клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Менди

Французский защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди подал иск на свой бывший клуб, «Манчестер Сити», в Трибунал по трудовым спорам.

Он обвиняет клуб в том, что течение почти двух лет, с августа 2021 по июль 2023 году «Манчестер Сити» не платил ему зарплату. Все это время Менди был отстранен от футбола, поскольку находился под подозрением в нескольких эпизодах изнасилования.

Летом текущего года Менди был оправдан по всем пунктам, а в конце июня его контракт с «Манчестер Сити» истек. Защитник перешел в «Лорьян» на правах свободного агента.

По теме:
Стала известна главная трансферная цель Барселоны на будущее лето
С Эвертона могут снять еще 9 очков. Что случилось?
Журналист объяснил, как снятие очков с Эвертона повлияет на Челси и МанСити
Бенжамен Менди Манчестер Сити Лорьян судебный иск суд
Источник Sky Sports
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сборная Украины в хорошем настроении провела предматчевую тренировку
Футбол | 20 ноября 2023, 21:35 0
ФОТО. Сборная Украины в хорошем настроении провела предматчевую тренировку
ФОТО. Сборная Украины в хорошем настроении провела предматчевую тренировку

Матч с итальянцами начнется в 21:45

Впервые в истории. Рух обыграл Шахтер в товарищеском матче
Футбол | 20 ноября 2023, 15:43 16
Впервые в истории. Рух обыграл Шахтер в товарищеском матче
Впервые в истории. Рух обыграл Шахтер в товарищеском матче

Львовяне совершили камбек со счета 0:1

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 20.11.2023, 19:57
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Футбол | 20.11.2023, 10:57
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Маркевич назвал игрока, который может сыграть ключевую роль с Италией
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Футбол | 20.11.2023, 04:36
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
Двукратную олимпийскую чемпионку пожизненно убрали из спорта
20.11.2023, 00:57
Другие виды
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
Леверкузен и ФК Байер сделали жест доброй воли в адрес сборной Украины
20.11.2023, 12:08 2
Футбол
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
Стало известно, сколько зарабатывает Анатолий Трубин в Бенфике
18.11.2023, 16:56 13
Футбол
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
19.11.2023, 12:25 1
Теннис
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
18.11.2023, 23:42 11
Теннис
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
Украина получила гарантированное место в плей-офф квалификации Евро-2024
19.11.2023, 18:05 48
Футбол
Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, взяв реванш у Синнера
Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP, взяв реванш у Синнера
19.11.2023, 20:57 21
Теннис
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
Как победа Италии над македонцами повлияла на шансы Украины поехать на Евро
18.11.2023, 17:00 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем