Англия20 ноября 2023, 20:31 |
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Экс-игрок Манчестер Сити подал в суд на клуб
Бенжамен Менди два года не получал зарплату
20 ноября 2023, 20:31 |
1868
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Французский защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди подал иск на свой бывший клуб, «Манчестер Сити», в Трибунал по трудовым спорам.
Он обвиняет клуб в том, что течение почти двух лет, с августа 2021 по июль 2023 году «Манчестер Сити» не платил ему зарплату. Все это время Менди был отстранен от футбола, поскольку находился под подозрением в нескольких эпизодах изнасилования.
Летом текущего года Менди был оправдан по всем пунктам, а в конце июня его контракт с «Манчестер Сити» истек. Защитник перешел в «Лорьян» на правах свободного агента.
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