После суда – обратно в футбол. Бенжамен Менди нашел себе новый клуб

Французский «Лорьян» официально сообщил о подписании защитника Бенжамена Менди. Контракт рассчитан на два года.

Менди перешел в «Лорьян» в качестве свободного агента – его контракт с «Манчестер Сити» истек.

Напомним, Менди не выходил на поле с августа 2021 года. После этого ему были предъявлены обвинения в нескольких случаях изнасилования, после чего «Манчестер Сити» отстранил игрока от команды

До января 2022 года Менди находился в тюрьме, после чего провел полгода под домашним арестом. В июле 2023 года все обвинения с 28-летнего футболиста были сняты.