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Франция
19 июля 2023, 13:27 | Обновлено 19 июля 2023, 13:28
927
0

После суда – обратно в футбол. Бенжамен Менди нашел себе новый клуб

Защитник будет выступать за «Лорьян»

19 июля 2023, 13:27 | Обновлено 19 июля 2023, 13:28
927
0
После суда – обратно в футбол. Бенжамен Менди нашел себе новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Менди

Французский «Лорьян» официально сообщил о подписании защитника Бенжамена Менди. Контракт рассчитан на два года.

Менди перешел в «Лорьян» в качестве свободного агента – его контракт с «Манчестер Сити» истек.

Напомним, Менди не выходил на поле с августа 2021 года. После этого ему были предъявлены обвинения в нескольких случаях изнасилования, после чего «Манчестер Сити» отстранил игрока от команды

До января 2022 года Менди находился в тюрьме, после чего провел полгода под домашним арестом. В июле 2023 года все обвинения с 28-летнего футболиста были сняты.

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Лорьян Бенжамен Менди свободный агент
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