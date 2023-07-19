После суда – обратно в футбол. Бенжамен Менди нашел себе новый клуб
Защитник будет выступать за «Лорьян»
Французский «Лорьян» официально сообщил о подписании защитника Бенжамена Менди. Контракт рассчитан на два года.
Менди перешел в «Лорьян» в качестве свободного агента – его контракт с «Манчестер Сити» истек.
Напомним, Менди не выходил на поле с августа 2021 года. После этого ему были предъявлены обвинения в нескольких случаях изнасилования, после чего «Манчестер Сити» отстранил игрока от команды
До января 2022 года Менди находился в тюрьме, после чего провел полгода под домашним арестом. В июле 2023 года все обвинения с 28-летнего футболиста были сняты.
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