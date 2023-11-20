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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:53
863
1

ШЕВЧЕНКО: «Боюсь всей команды Италии, а не отдельных игроков»

Экс-наставник сборной Украины – о предстоящем матче с командой Италии

20 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 20 ноября 2023, 18:53
863
1
ШЕВЧЕНКО: «Боюсь всей команды Италии, а не отдельных игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший нападающий сборной Украины и ее экс-главный тренер Андрей Шевченко высказал мнение о решающем матче отбора на Евро-2024 между украинской командой и сборной Италии, который состоится в Леверкузене 20 ноября.

«Это очень важный матч. Больше, чем игра для всех нас. Несмотря на войну, на то, что мы вынуждены проводить каждую домашнюю игру на выезде, и на трудности, с которыми мы сталкиваемся внутри страны, команда по-прежнему находится в хорошей позиции.

Очевидно, что в сборной произошла смена поколений, но у нас есть ценные игроки, такие как Мудрик, Судаков и Цыганков. Ребров проделал великолепную работу в очень сложной ситуации. Он разработал свою философию и команда возродилась. На данном этапе нам нечего терять, но это не значит, что мы довольны достигнутым.

Я боюсь всей команды Италии, а не отдельных игроков. Лучано Спаллетти имеет высокую мотивацию. Я очень уважаю Лучано, он отличный тренер, один из лучших, и он, наверное, хочет вывести Италию на вершину после разочарования на чемпионате миpa. Квалификация очень много для них значит, но мы готовы проявить себя, потому что эта игра не похожа на другие», – заявил Шевченко.

Напомним, бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик заявил, что пришло время доказывать, что и Италию можно побеждать.

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Евро-2024 сборная Украины по футболу Украина - Италия сборная Италии по футболу Андрей Шевченко
Источник Football-Italia
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Що прям так на українській мові все розповів ?
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