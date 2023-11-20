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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 16:10 | Обновлено 20 ноября 2023, 16:14
559
0

Тарас МИХАЛИК: «Время доказывать, что и Италию можно побеждать»

Бывший защитник сборной – об игре украинцев против Италии

20 ноября 2023, 16:10 | Обновлено 20 ноября 2023, 16:14
559
0
Тарас МИХАЛИК: «Время доказывать, что и Италию можно побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная сборная Украины по футболу 20 ноября в Леверкузене проведет с итальянцами решающий поединок отбора на Евро-2024.

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы подопечных Сергея Реброва в сегодняшнем противостоянии в Германии:

– «Скуадра Адзурра» – неудобный соперник для украинской сборной, которая в сыгранных поединках лишь дважды не проигрывала. Но в жизни рано или поздно всегда что-то случается впервые. Так почему бы именно сегодня в Леверкузене не прервать эту печальную безвыигрышную серию и не взять впервые верх? Тем более, что для завоевания прямого пропуска на Евро-2024, нашим ребятам нужна только победа.

– Не облегчит ли подопечным Сергея Реброва задачу добыть викторию то, что по разным причинам Италии не сможет помочь целая группа ведущих исполнителей?
– Я бы не переоценивал значение этого фактора. Италия в футболе относится к топ-странам и, убежден, что наставник Лучано Спаллетти легко нашел равноценную замену тем игрокам, которые выбыли из строя.

– Что может пригодиться подопечным Сергея Реброва для завоевания столь желанных трех очков?
– В Леверкузене уверенных действий 2-3 наших футболистов будет мало, чтобы склонить чаши весов на свою сторону. Нужно, чтобы вся украинская сборная продемонстрировала свои лучшие качества. Кстати, как по мне, нынешняя наша сборная - боеспособная, ей по силам дать бой любому оппоненту. Но, повторяю, при условии, что все игроки будут готовы прыгнуть, образно говоря, выше головы.

– Но все же это Италия.
– Таковы реалии: Италия не только неудобный оппонент, но и мощный. Вот почему важно, чтобы в Леверкузене не только все пазлы сложились, но и чтобы фарт был на нашей стороне. Думаю, что Ребров и его подопечные это прекрасно осознают и позаботятся, чтобы на «Бай-арене» сегодня был украинский вечер.

– Каким будет ваш прогноз на игру?
– Сегодня обойдемся без моих прогнозов. Сейчас за сборную Украины выступает целая группа футболистов из европейских топ-чемпионатов, руководитель Сергей Ребров-квалифицированный специалист. Все зависит, прежде всего, от них. Нам остается только верить, что даже при длительном военном положении в Украине, наши футболисты могут на международной арене одерживать большие победы.

Ранее стало известно, что Леверкузен сделал жест доброй воли в сторону сборной Украины.

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Источник Sport.ua
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