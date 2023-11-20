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  4. ЛУЧЕСКУ: «В Украине нет условий для хорошей работы. Из-за проклятой войны»
Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 15:15 |
746
4

ЛУЧЕСКУ: «В Украине нет условий для хорошей работы. Из-за проклятой войны»

Румынский специалист объяснил, почему решился на уход из «Динамо»

20 ноября 2023, 15:15 |
746
4
ЛУЧЕСКУ: «В Украине нет условий для хорошей работы. Из-за проклятой войны»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему решился на уход с должности наставника киевской команды, а также подчеркнул, что ни на кого по этому поводу не обижается.

«Есть ли у меня какие-то обиды по поводу ухода из «Динамо»? Абсолютно нет. В Украине уже не было условий для хорошей работы. Я провел там много лет, но сейчас отсутствует минимальный порог профессионализма и, к сожалению, в этом нет ничьей вины, кроме этой проклятой войны. Пока же я отдыхаю и жду предложений», - сказал Луческу.

Ранее агент Луческу Аркадий Запорожану говорил, что никаких конкретных предложений по поводу дальнейшей работы тренером у 78-летнего Мирчи в настоящий момент нет.

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Мирча Луческу Динамо Киев российско-украинская война
Источник Numero Diez
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Комментарии 4
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Sheva19
У Суркиса он бы и без войны ничего бы не зделал 
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+2
Octopus
Ясно. Виновата значит абстрактная война, а не пуйло с россиянами ее развязавшие и которые ее могут остановить в любой момент просто свалив к себе домой.
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+1
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