ЛУЧЕСКУ: «В Украине нет условий для хорошей работы. Из-за проклятой войны»

Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему решился на уход с должности наставника киевской команды, а также подчеркнул, что ни на кого по этому поводу не обижается.

«Есть ли у меня какие-то обиды по поводу ухода из «Динамо»? Абсолютно нет. В Украине уже не было условий для хорошей работы. Я провел там много лет, но сейчас отсутствует минимальный порог профессионализма и, к сожалению, в этом нет ничьей вины, кроме этой проклятой войны. Пока же я отдыхаю и жду предложений», - сказал Луческу.

Ранее агент Луческу Аркадий Запорожану говорил, что никаких конкретных предложений по поводу дальнейшей работы тренером у 78-летнего Мирчи в настоящий момент нет.