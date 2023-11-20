ЛУЧЕСКУ: «В Украине нет условий для хорошей работы. Из-за проклятой войны»
Румынский специалист объяснил, почему решился на уход из «Динамо»
Бывший главный тренер «Динамо» Мирча Луческу объяснил, почему решился на уход с должности наставника киевской команды, а также подчеркнул, что ни на кого по этому поводу не обижается.
«Есть ли у меня какие-то обиды по поводу ухода из «Динамо»? Абсолютно нет. В Украине уже не было условий для хорошей работы. Я провел там много лет, но сейчас отсутствует минимальный порог профессионализма и, к сожалению, в этом нет ничьей вины, кроме этой проклятой войны. Пока же я отдыхаю и жду предложений», - сказал Луческу.
Ранее агент Луческу Аркадий Запорожану говорил, что никаких конкретных предложений по поводу дальнейшей работы тренером у 78-летнего Мирчи в настоящий момент нет.
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