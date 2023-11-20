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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 14:53 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:01
207
0

Александр КАРАВАЕВ: «Все понимают насколько важен матч с Италией»

Игрок сборной Украины – о предстоящей встрече с командой Италии

20 ноября 2023, 14:53 | Обновлено 20 ноября 2023, 15:01
207
0
Александр КАРАВАЕВ: «Все понимают насколько важен матч с Италией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Полузащитник сборной Украины Александр Караваев поделился мнением относительно матча с командой Италии, который станет для подопечных Сергея Реброва заключительным в группе отбора к Евро-2024.

– Все понимают насколько это важный матч. Многие из наших игроков, кто уже был в таком положении, когда мы играли предыдущий отбор на Евро, когда у нас в группе были Португалия и Сербия. Но там у нас было лучшее положение, мы не проигрывали ни одного матча. Как ранее мы уже говорили – все будет зависеть от нас в последнем матче. Как нам сегодня (интервью записано накануне игры. – Прим.источника) сказал Сергей Станиславович [Ребров] – многие в нашей команде еще не до конца раскрыли свой потенциал, поэтому это как раз такой матч, когда мы можем сделать это. Причем намного больше, чем в предыдущих матчах отбора. Именно это и может стать залогом победы.

– Ментальная готовность в этом матче выходит на первый план. Как не перегореть, чтобы из-за мандража не допускать ошибок?
– Нет конкретного ответа, что именно надо сделать, чтобы все сложилось именно в этот день. Бывает так – ты видишь, что ты супер готов, во всех аспектах, тактическом, ментальном, в физическом состоянии все в порядке, но ты выходишь и понимаешь – это не твой день. И после нескольких ошибочных действий на первый план могут выйти эмоции. И вот тут бывает переломный момент. Если ты хорошо подготовлен психологически, ты на это не будешь обращать внимания. Поэтому надо правильно реагировать, отталкиваться от установки и тогда все пойдет по плану.

С позиции опыта легче контролировать эмоции?
– Да, гораздо легче. Помню себя в молодые годы, когда эмоции могли сыграть злую шутку даже когда понимал, что могу показать свои лучшие качества. Но какой плюс сейчас я вижу – нынешнее поколение, ребята которым 20 лет, они как-то более уверены, ментально более устойчивы. Они не так заостряют внимание на своих ошибках.

– Это уже второй матч с Италией, как охарактеризуешь эту сборную? Какие ее качества считаешь самыми сильными?
– Прежде всего – индивидуальные качества, ведь все играют в топ-лигах и топ-командах. Это их большой плюс. В общем, Италия всегда славилась своим тактическим построением. Они правильно действуют при обороне, при атаке, каждый точно знает, что ему делать на поле. На теориях мы очень хорошо видим, что не один-два игрока комбинируют, а три-четыре-пять. Они точно знают, кто и куда побежит, это и показывает класс команды. У них очень организованная команда.

– А какие главные выводы сделали после первого матча с Италией?
– С ними надо играть более сконцентрировано и, как бы это банально ни звучало, не допускать ошибок. Ведь этот соперник сразу ими воспользуется. Когда выходишь из обороны и отдаешь передачу через центр, должен быть на сто процентов уверен, что эта передача пройдет. Потому что, если нет, они сразу воспользуются этой ошибкой и будут выбегать в контратаку. Поэтому надо очень надежно играть на своей половине поля, а уже на чужой надо играть более рискованно, чтобы создавать моменты.

– Учитывая, что Италию устроит и ничья, как ты думаешь, может быть такое, что они отдадут вам инициативу и будут играть на контратаках?
– Все может быть, но я на это даю очень маленький процент. Думаю, их тренерский штаб и научная группа захотят контролировать свою игру и демонстрировать то, что они умеют как нельзя лучше. А мы, в свою очередь, будем им противопоставить свое.

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Александр Караваев Евро-2024 сборная Украины по футболу
Источник Террикон
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