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Германия
20 ноября 2023, 13:54 | Обновлено 20 ноября 2023, 14:14
146
1

В контракте Хаби Алонсо нет пункта об уходе в один из трех клубов

Наставник «Байера» является одним самых желаемых тренеров в Европе

20 ноября 2023, 13:54 | Обновлено 20 ноября 2023, 14:14
146
1
В контракте Хаби Алонсо нет пункта об уходе в один из трех клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский наставник «Байера» Хаби Алонсо на данный момент является, пожалуй, одним из самых перспективных тренеров в мире. 41-летний наставник успешно работает в «Байере», который возглавляет Бундеслигу, но его будущее – одна из горячих тем.

Например, недавно издание Bild опубликовало информацию о том, что Алонсо сможет расторгнуть контракт с «фармацевтами», если получит предложение от одного из трех клубов – «Реала», «Баварии» или «Ливерпуля».

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заверил, что подобного пункта в контракте испанца нет.

«Особое положение для Хаби Алонсо? Ничего такого нет. У нас очень хорошие отношения с Хаби Алонсо и он знает, что мы серьезный клуб. Мы не собираемся кого-то заставлять оставляться, если нет такого желания», – сказал Карро.

Напомним, что в августе Хаби Алонсо подписал новый контракт с «Байером», который рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Хаби Алонсо Байер
Источник talkSPORT
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Комментарии 1
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OKs100
Точно такой же тренер по успехам в Жироне, даже более сильный, поскольку состав игроков на уровне аутсайдеров Ла Лиги.
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