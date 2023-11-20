В контракте Хаби Алонсо нет пункта об уходе в один из трех клубов
Наставник «Байера» является одним самых желаемых тренеров в Европе
Испанский наставник «Байера» Хаби Алонсо на данный момент является, пожалуй, одним из самых перспективных тренеров в мире. 41-летний наставник успешно работает в «Байере», который возглавляет Бундеслигу, но его будущее – одна из горячих тем.
Например, недавно издание Bild опубликовало информацию о том, что Алонсо сможет расторгнуть контракт с «фармацевтами», если получит предложение от одного из трех клубов – «Реала», «Баварии» или «Ливерпуля».
Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заверил, что подобного пункта в контракте испанца нет.
«Особое положение для Хаби Алонсо? Ничего такого нет. У нас очень хорошие отношения с Хаби Алонсо и он знает, что мы серьезный клуб. Мы не собираемся кого-то заставлять оставляться, если нет такого желания», – сказал Карро.
Напомним, что в августе Хаби Алонсо подписал новый контракт с «Байером», который рассчитан до 30 июня 2026 года.
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