В контракте Хаби Алонсо нет пункта об уходе в один из трех клубов

Испанский наставник «Байера» Хаби Алонсо на данный момент является, пожалуй, одним из самых перспективных тренеров в мире. 41-летний наставник успешно работает в «Байере», который возглавляет Бундеслигу, но его будущее – одна из горячих тем.

Например, недавно издание Bild опубликовало информацию о том, что Алонсо сможет расторгнуть контракт с «фармацевтами», если получит предложение от одного из трех клубов – «Реала», «Баварии» или «Ливерпуля».

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро заверил, что подобного пункта в контракте испанца нет.

«Особое положение для Хаби Алонсо? Ничего такого нет. У нас очень хорошие отношения с Хаби Алонсо и он знает, что мы серьезный клуб. Мы не собираемся кого-то заставлять оставляться, если нет такого желания», – сказал Карро.

Напомним, что в августе Хаби Алонсо подписал новый контракт с «Байером», который рассчитан до 30 июня 2026 года.