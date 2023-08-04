Официально. Хаби Алонсо остается в Байере
Испанец подписал новый контракт
Леверкузенский «Байер» на с официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хаби Алонсо. Испанец продилил контракт на два года и теперь он действует до 30 июня 2026 года.
Этим летом Алонсо интересовались многие клубы и немецкая команда решила перестраховаться.
Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством леверкузенцы в прошлом сезоне смогли дойти до полуфинала Лиги Европы и заняли шестое место в чемпионате Германии.
За время игровой карьеры Алонсо играл за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию».
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