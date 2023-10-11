Хаби Алонсо может покинуть Байер ради трех клубов
Речь идет о «Реале», «Баварии» и «Ливерпуле»
В августе текущего года главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо продлил контракт с клубом до лета 2026 года. Однако он может покинуть немецкий клуб уже следующим летом.
По информации немецких СМИ, Алонсо договорился с «Байером» о том, что сможет уйти, если получит предложение от одного из трех следующих топ-клубов: «Реала», «Ливерпуля» или «Баварии». Он выступал за все три этих клуба в качестве игрока.
41-летний испанский специалист работает с «Байером» с октября 2021 года и уже стал объектом интереса многих топ-клубов.
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