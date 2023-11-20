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Англия
20 ноября 2023, 13:21 | Обновлено 20 ноября 2023, 14:20
96
0

Бруну Фернандеш не хочет уходить из Манчестер Юнайтед

Португалец отреагировал на слухи

20 ноября 2023, 13:21 | Обновлено 20 ноября 2023, 14:20
96
0
Бруну Фернандеш не хочет уходить из Манчестер Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед. Бруну Фернандеш

Несмотря на слухи о заинтересованности со стороны клубов Саудовской Аравии, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш не намерен покидать свой нынешний клуб.

«Быть ​​желанным всегда хорошо, независимо от лиги и клуба, но я сфокусирован на сборной и «Манчестер Юнайтед». Я счастлив там, где я нахожусь. У «Манчестер Юнайтед» сезон начался не так, как мы хотели. Но я не думаю о долгосрочных планах. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания. Сегодня создавать слухи очень легко. Предпочитаю концентрироваться на целях», – приводит O Jogo слова португальского футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел 17 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами во всех турнирах.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед сборная Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник O Jogo
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