Бруну Фернандеш не хочет уходить из Манчестер Юнайтед

Несмотря на слухи о заинтересованности со стороны клубов Саудовской Аравии, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш не намерен покидать свой нынешний клуб.

«Быть ​​желанным всегда хорошо, независимо от лиги и клуба, но я сфокусирован на сборной и «Манчестер Юнайтед». Я счастлив там, где я нахожусь. У «Манчестер Юнайтед» сезон начался не так, как мы хотели. Но я не думаю о долгосрочных планах. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания. Сегодня создавать слухи очень легко. Предпочитаю концентрироваться на целях», – приводит O Jogo слова португальского футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел 17 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами во всех турнирах.