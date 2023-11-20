Бруну Фернандеш не хочет уходить из Манчестер Юнайтед
Португалец отреагировал на слухи
Несмотря на слухи о заинтересованности со стороны клубов Саудовской Аравии, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш не намерен покидать свой нынешний клуб.
«Быть желанным всегда хорошо, независимо от лиги и клуба, но я сфокусирован на сборной и «Манчестер Юнайтед». Я счастлив там, где я нахожусь. У «Манчестер Юнайтед» сезон начался не так, как мы хотели. Но я не думаю о долгосрочных планах. Пока ко мне не придут с конкретным предложением, я не обращаю внимания. Сегодня создавать слухи очень легко. Предпочитаю концентрироваться на целях», – приводит O Jogo слова португальского футболиста.
Напомним, в нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел 17 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами во всех турнирах.
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