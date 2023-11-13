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  4. Саудиты готовы заплатить более 100 миллионов евро за капитана МЮ
Англия
13 ноября 2023, 13:31 |
521
0

Саудиты готовы заплатить более 100 миллионов евро за капитана МЮ

Бруну Фернандеш нужен саудовским командам

13 ноября 2023, 13:31 |
521
0
Саудиты готовы заплатить более 100 миллионов евро за капитана МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Клубы Саудовской Аравии готовы заплатить более 100 миллионов евро за португальского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, сообщает испанское издание Fichajes.

Источник отмечает, что английский клуб будет готов рассмотреть возможность продажи 29-летнего капитана за такую большую сумму, ведь ее можно было бы инвестировать в другие подписания, которые усилили бы команду.

В этом сезоне Бруну Фернандеш провел 17 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами во всех турнирах.

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Манчестер Юнайтед трансферы Бруну Фернандеш чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы АПЛ
Источник Fichajes.net
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