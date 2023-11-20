Жоау Клаусс: ноунейм, уступивший лишь Месси по проданным футболкам в MLS

В заокеанской MLS продолжается плей-офф, который определит лучшую команду по итогам сезона-2023. Ожидается, что решающий поединок, в котором и будет определен обладатель Кубка MLS, состоится 9 декабря, однако уже сейчас можно делать некоторые выводы из нынешнего розыгрыша.

В частности, не так давно организаторы опубликовали весьма занятный рейтинг, дающий понимание о том, какой футболист пользуется в лиге наибольшей популярностью, и кого болельщики считают звездой и объектом для симпатии. Речь о рейтинге, в котором игроки клубов MLS ранжируются согласно количеству проданных в официальных магазинах футболок с их фамилией.

Безусловно, ключевой сенсации не случилось, и во главе списка оказался восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, который летом перебрался в MLS из «Пари Сен-Жермен», заключив контракт с «Интер Майами». Обойти аргентинца в плане популярности не удалось никому, однако его фигура является настолько легендарной, что в какой-то степени Месси вполне можно выносить за скобки, так как во многих рейтингах Лионель уже давно соревнуется исключительно сам с собой, а вот простым «смертным» только и остается, что определять, кто из них является первым после Месси.

И вот здесь многих почитателей MLS ждал сюрприз: несмотря на то, что в этой лиге в сезоне-2023 собралось немало звезд, таких как Серхио Бускетс, Лоренцо Инсинье, Хавьер «Чичарито» Эрнандес, Карлос Вела, Джорджо Кьеллини и другие, первым после Месси по числу проданных футболок со своим именем среди болельщиков оказался мало кому известный 26-летний форвард «Сент-Луис Сити» Жоау Клаусс.

Футбольный клуб «Сент-Луис Сити» был основан 20 августа 2019 года. Право выступать в элитарной лиге североамериканского профессионального футбола клуб из штата Миссури получил лишь в 2023 году, поэтому «Сент-Луис Сити» является абсолютным дебютантом сезона, и в целом его выступления оказались сенсационными.

«Сент-Луис Сити» удалось выиграть Западную конференцию MLS, в которой традиционно выступают такие куда более известные коллективы как «Лос-Анджелес Гэлакси» (не сумел пробиться в плей-офф MLS-2023), «Сиэтл Саундерс», «Даллас» и другие. В сводной таблице регулярного розыгрыша «Сент-Луис Сити» занял четвертое место, пропустив вперед лишь «Цинциннати», «Орландо Сити» и «Коламбус Крю».

И пускай уже в первом раунде плей-офф «Сент-Луис Сити» все-таки оступился, проиграв по сумме двух матчей «Спортинг Канзас-Сити» (1:4, 1:2), в целом команда из штата Миссури оказалась одной из главных сенсаций всего розыгрыша и, вероятно, ключевой неожиданностью, если говорить о его регулярной части.

Жоау Клаусс в 21 матче за «Сент-Луис Сити» отличился 10 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Впрочем, бразильский форвард, у которого также есть итальянское гражданство, абсолютно не ожидал, что ему лично и его команде удастся добиться таких результатов уже в сезоне-2023.

«Я знаю, что эксперты и многие болельщики были уверены: «Сент-Луис Сити» будет последним в турнирной таблице. Однако нам удалось изменить положение дел. В какой-то момент сезона мне сказали, что по количеству проданных футболок я был в топ-25 лиги. Конечно, итоговая вторая позиция меня очень удивила. Полагаю, это произошло потому, что мы – новый для лиги клуб, болельщики еще только знакомились с игроками и покупали наши футболки. Хорошее начало сезона также очень помогло», – рассказал Клаусс.

Впрочем, это достаточно странное объяснение, потому как в итоговом топ-25 по количеству проданных футболок оказалось еще лишь два футболиста из «Сент-Луис Сити», а сам Клаусс не вошел даже в топ-20 бомбардиров чемпионата, и его 10 голов стали весьма средним показателем для всей лиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Клаусс

Интересно и то, что в родной Бразилии Жоау Клаусс также является де-факто ноунеймом. В юношеском возрасте форвард проходил обучение в академиях «Интернасьонала», «Жувентуде» и «Гремио», однако на профессиональном уровне на родине так и не заиграл.

В январе 2017 года Клаусс, которому на тот момент было всего 19 лет, перебрался в Германию, где поначалу выступал за резервистов «Хоффенхайма». Не сумев пробиться в ряды первой команды, бразилец на правах аренды поиграл в Финляндии за ХИК и в Австрии за ЛАСК, причем и там, и там показал себя весьма умелым и стабильным голеадором.

В 2018 году Клаусс стал лучшим бомбардиром сезона в финской Вейккауслиге, выиграв попутно титул чемпиона и лучшего игрока турнира. В Австрии же Жоау получил возможность сыграть против Эрлинга Холанда, выступавшего тогда в рядах «Зальцбурга», а также – попробовать силы в основной сетке еврокубка – Лиги Европы-2019/20, где бразилец забил 3 мяча в 9 поединках.

«В составе ЛАСКа у меня была возможность сыграть против Холанда, мы дошли до 1/8 финала Лиги Европы. Мы играли против «Манчестер Юнайтед» в плей-офф, предварительно пройдя группу со «Спортингом», ПСВ и «Русенборгом». Также команда была на первом месте в чемпионате, перед тем, как случился перерыв, вызванный пандемией Covid-19», – рассказывал Клаусс.

В сезоне-2019/20 с ЛАСКа было снято 12 очков за нарушение ограничений, связанных с пандемией. И пускай впоследствии при делении очков для проведения чемпионского плей-офф и после подачи апелляции наказание было смягчено, команде все-таки не посчастливилось составить реальную конкуренцию «Зальцбургу» в битве за чемпионство. Однако имя Клаусса стало более известным в Европе…

Форвард даже был переведен в первую команду «Хоффенхайма» и сыграл 4 матча в Бундеслиге за полгода, но голевыми действиями так и не отличился. Впоследствии Жоау вновь отдавали в аренду – в бельгийские «Стандард» и «Сент-Трюйден», пока летом 2022-го окончательно не продали в «Сент-Луис Сити».

«Бывший спортивный директор «Хоффенхайма» находился в Сент-Луисе, где вел переговоры по поводу проекта нового клуба. Он рассказал мне об этом: о клубе, лиге, организации матчей. Учитывая, что мы были хорошо знакомы, я доверился его подсказкам. Это помогло мне переехать в MLS и быть более уверенным здесь», – комментировал свой трансфер в США Клаусс.

По словам бразильского форварда, качество футбола в MLS за то непродолжительное время, которое он может оценивать, заметно возросло, и большой импульс этому дал, безусловно, трансфер Лионеля Месси. В ближайшее время, как ожидается, в этот чемпионат продолжат ехать звездные ветераны и просто качественные исполнители – в частности, в «Интер Майами» должен перейти кумир Клаусса Луис Суарес – 36-летний уругвайский экс-бомбардир «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико», ныне выступающий в Бразилии за «Гремио».

«Луис Суарес – это, бесспорно, один из лучших центральных нападающих в истории. Меня очень вдохновляет, что сейчас форвард такого уровне играет в моей любимой бразильской команде – «Гремио». Я считаю это привилегией и стараюсь смотреть каждую игру, он меня очень вдохновляет. Надеюсь, у меня будет шанс встретиться с ним здесь в следующем сезоне», – говорит Клаусс.

Как бы там ни было, а скромному бразильцу, который только сейчас начинает приобретать широкую известность на родине, есть, чем гордиться по итогам дебютного сезона в MLS. Этот чемпионат позволил Жоау не только вновь получить стабильную игровую практику, но и обрести небывалую ранее популярность, ведь оказаться первым после Месси по числу проданных собственных футболок – это для Клаусса, пожалуй, куда большая привилегия, чем видеть Луиса Суареса в рядах любимого «Гремио»…