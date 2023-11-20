Рейтинг ATP. Джавакян поднялся на 135 позиций, Урсу – на 94

На прошлой неделе мужчины сыграли на Итоговом турнире ATP, который выиграл Новак Джокович.

Сербу в восьмой раз в карьере удалось завершить год в статусе первой ракетки мира.

Интересно, что после турнира, где разыгрывалось довольно много очков, изменений в первой десятке не произошло. Это случилось из-за того, что первые четыре номера посева пробились в плей-офф, а разрывы между ними в рейтинге большие.

Топ-10 рейтинга ATP

У лучших среди украинцев положительных изменений не состоялось. Но чуть ниже несколько украинских теннисистов солидно добавили. Юрию Джавакяну дошли очки за победу на позапрошлой неделе на 25-тысячнике ITF в Египте, он поднялся на 135 позиций. Вадим Урсу, который играл с Джавакяном в финале, оказался выше на 94 места. Владислав Орлов спрогрессировал на 32 строчки.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP