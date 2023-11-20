Ферран ТОРРЕС: «Это была горько-сладкая победа из-за травмы Гави»

Вингер сборной Испании Ферран Торрес дал комментарий после матча с Грузией (3:1), в котором он забил второй, то есть победный гол своей команды.

«Это была важная победа, потому что мы хотели хорошо завершить отборочный цикл. Но это очень горько-сладкое ощущение из-за травмы Гави. Я посылаю ему свою любовь и силу. Сейчас никто из нас не знает степени травмы, но, зная, какой боец Гави, я должен сказать, что это выглядело довольно плохо», – цитирует Феррана Торреса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Гави получил серьезную травму в матче против Грузии.