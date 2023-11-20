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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 04:45 | Обновлено 20 ноября 2023, 04:50
37
0

Янне Андерссон ушел с поста главного тренера сборной Швеции

Скандинавы провалили второй подряд цикл

20 ноября 2023, 04:45 | Обновлено 20 ноября 2023, 04:50
37
0
Янне Андерссон ушел с поста главного тренера сборной Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine. Янне Андерссон

Янне Андерссон больше не является главным тренером сборной Швеции, сообщает официальный сайт местной федерации футбола. Его последним матчем на данном посту стала победа над Эстонией (2:0) в отборе Евро-2024.

Впрочем, как раз этот цикл сборная Швеции провалила. «Желто-синие» набрали всего 10 очков из 24-х возможных и еще в октябре потеряли шансы пробиться на Евро-2024.

Янне Андерссон возглавлял сборную Швеции с лета 2016 года. Первые годы его карьеры получились успешными – команда пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018 и 1/8 финала Евро-2020. Однако далее шведы не вышли на ЧМ-2022 (проиграли в финале стыков полякам), а отбор Евро-2024 просто провели очень слабо.

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Янне Андерссон сборная Швеции по футболу Евро-2024 чемпионат Европы по футболу
Источник Sport.ua
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