Чемпионат Европы19 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:19
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Швеция – Эстония – 2:0. Классный прыжок Классона. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024
19 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:19
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19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе F.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Швеция забила два мяча в ворота гостей из Эстонии (2:0).
В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия.
Итоги группы F: Бельгия (20), Австрия (19), Швеция (10), Азербайджан (7), Эстония (1).
Квалификация Евро-2024
Группа F. 10-й тур, 19 ноября
Швеция – Эстония – 2:0
Голы: Классон, 22, Форсберг, 55
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Швеция).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Клаэссон (Швеция).
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