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Евро
Швеция
19.11.2023 19:00 – FT 2 : 0
Эстония
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19 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:19
147
0

Швеция – Эстония – 2:0. Классный прыжок Классона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024

19 ноября 2023, 22:10 | Обновлено 19 ноября 2023, 22:19
147
0
Швеция – Эстония – 2:0. Классный прыжок Классона. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Классон

19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе F.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Швеция забила два мяча в ворота гостей из Эстонии (2:0).

В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия.

Итоги группы F: Бельгия (20), Австрия (19), Швеция (10), Азербайджан (7), Эстония (1).

Квалификация Евро-2024

Группа F. 10-й тур, 19 ноября

Швеция – Эстония – 2:0

Голы: Классон, 22, Форсберг, 55

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (Швеция).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Клаэссон (Швеция).
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Источник Sport.ua
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