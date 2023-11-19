19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе F.

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Швеция забила два мяча в ворота гостей из Эстонии (2:0).

В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия.

Итоги группы F: Бельгия (20), Австрия (19), Швеция (10), Азербайджан (7), Эстония (1).

Квалификация Евро-2024

Группа F. 10-й тур, 19 ноября

Швеция – Эстония – 2:0

Голы: Классон, 22, Форсберг, 55