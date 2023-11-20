ЛАВРИНЕНКО: «Верес в матче с Колосом пытался сохранить игровой тонус»

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко дал комментарий после спарринга с «Колосом» (1:0).

«Сегодня мы не ставили своей целью наигрывать состав. Пытались прежде всего сохранить игровой тонус команды во время международной паузы в чемпионате. А также – дать необходимую игровую практику тем, кто мало играл в последних матчах. Игровая практика – это очень важный аспект подготовки. Также сегодня дали еще один шанс проявить себя молодежи. В Ковалевке сыграли Ростислав Баран, Роман Ковалюк, Александр Савчук. Они прогрессируют. Надеюсь, эти и некоторые другие молодые футболисты пройдут с нами полноценные зимние сборы и вскоре серьезно постучатся в дверь основной команды.

Сегодня впервые после травмы на поле в игре появился Виталий Дахновский. Символично, что получил травму в выездном матче с «Колосом» и сегодня на этом же стадионе в Ковалевке он вернулся. Этим он также преодолел своеобразный психологический барьер. Физическое состояние Виталия не идеально. Но у него есть скорость, и он очень опасный атакующий игрок. Надеемся, он поможет команде в игре с «Металлистом 1925».

Рад также за Жулио Сезара. Он надежно сыграл в обороне, забил победный гол – для защитника это вдвойне приятно. Жулио прошел непростой период адаптации к реалиям украинского футбола и сейчас серьезно помогает команде.

В целом команда хорошо смотрится именно функционально. Да, нужно совершенствовать игру. Никогда тренер на сто процентов не может быть доволен качеством игры. Всегда есть над чем работать и что совершенствовать», – приводит слова Сергея Лавриненко официальный сайт «Вереса».

Напомним, что «Верес» после 14-ти туров занимает 15-е место в таблице УПЛ, имея только одну победу.