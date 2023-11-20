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Украина. Премьер лига
20 ноября 2023, 03:25 | Обновлено 20 ноября 2023, 03:43
25
0

ТМ. Колос – Верес – 0:1. Видео гола и обзор матча

Состоялся контрольный поединок клубов УПЛ

20 ноября 2023, 03:25 | Обновлено 20 ноября 2023, 03:43
25
0
ТМ. Колос – Верес – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Колос

«Колос» и «Верес» решили заполнить международную паузу и провели спарринг в Ковалевке. Его судьбу решил единственный гол, который забил Жулио Сезар. Бразильский защитник «Вереса» замкнул подачу Кухарука с углового. Также красную карточку получил игрок гостей Николай Гайдучик, но по договоренности команды продолжили матч в полных составах.

Товарищеский матч

Ковалевка, «Колос»

«Колос» – «Верес» – 0:1

Гол: Жулио Сезар, 17 (0:1).

«Колос» (стартовый состав): Мысак, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Богданов, Тотовицкий, Безбородько, Болбат.

«Верес» (стартовый состав): Паст, Балан, Жулио Сезар, Шевченко, Кучеренко, Баран, Ковалюк, Яго, Кухарук, В. Шарай, М.Шестаков.

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Источник Sport.ua
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