ТМ. Колос – Верес – 0:1. Видео гола и обзор матча

«Колос» и «Верес» решили заполнить международную паузу и провели спарринг в Ковалевке. Его судьбу решил единственный гол, который забил Жулио Сезар. Бразильский защитник «Вереса» замкнул подачу Кухарука с углового. Также красную карточку получил игрок гостей Николай Гайдучик, но по договоренности команды продолжили матч в полных составах.

Товарищеский матч

Ковалевка, «Колос»

«Колос» – «Верес» – 0:1

Гол: Жулио Сезар, 17 (0:1).

«Колос» (стартовый состав): Мысак, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Богданов, Тотовицкий, Безбородько, Болбат.

«Верес» (стартовый состав): Паст, Балан, Жулио Сезар, Шевченко, Кучеренко, Баран, Ковалюк, Яго, Кухарук, В. Шарай, М.Шестаков.