ТМ. Колос – Верес – 0:1. Видео гола и обзор матча
Состоялся контрольный поединок клубов УПЛ
«Колос» и «Верес» решили заполнить международную паузу и провели спарринг в Ковалевке. Его судьбу решил единственный гол, который забил Жулио Сезар. Бразильский защитник «Вереса» замкнул подачу Кухарука с углового. Также красную карточку получил игрок гостей Николай Гайдучик, но по договоренности команды продолжили матч в полных составах.
Товарищеский матч
Ковалевка, «Колос»
«Колос» – «Верес» – 0:1
Гол: Жулио Сезар, 17 (0:1).
«Колос» (стартовый состав): Мысак, Емец, Бурда, Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Милько, Богданов, Тотовицкий, Безбородько, Болбат.
«Верес» (стартовый состав): Паст, Балан, Жулио Сезар, Шевченко, Кучеренко, Баран, Ковалюк, Яго, Кухарук, В. Шарай, М.Шестаков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Уже известны 16 из 24 участников финального раунда Евро-2024
Напоследок команды выдали зрелищный матч