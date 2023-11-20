Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Словаки забили все три мяча в матче
Сборная Словакии еще в четверг оформила путевку на Евро-2024. В начале второго тайма она оказалась в роли отыгрывающейся из-за автогола Грошовски в выездном матче с Боснией и Герцеговиной. Однако голы Боженика и Шатки принесли словакам победу.
Сборная Словакии с 22 очками финишировала на втором месте в своей группе. Боснийцы заняли пятое место с девятью очками – ниже только Лихтенштейн.
Отбор Евро-2024
10-й тур, Зеница
Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2
Голы: Грошовски, 49, автогол (1:0), Боженик, 52 (1:1), Шатка, 71 (1:2).
Удаление: Гойкович, 63 (БиГ).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Итальянец считает, что некорректно привязывать спорт к конфликтам
Есть сведения, что бразильца могут попытаться продать уже в январское трансферное окно…