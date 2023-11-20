Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Словакии еще в четверг оформила путевку на Евро-2024. В начале второго тайма она оказалась в роли отыгрывающейся из-за автогола Грошовски в выездном матче с Боснией и Герцеговиной. Однако голы Боженика и Шатки принесли словакам победу.

Сборная Словакии с 22 очками финишировала на втором месте в своей группе. Боснийцы заняли пятое место с девятью очками – ниже только Лихтенштейн.

Отбор Евро-2024

10-й тур, Зеница

Босния и Герцеговина – Словакия – 1:2

Голы: Грошовски, 49, автогол (1:0), Боженик, 52 (1:1), Шатка, 71 (1:2).

Удаление: Гойкович, 63 (БиГ).