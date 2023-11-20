Лихтенштейн – Люксембург – 0:1. Жерсон снова забил. Видеообзор

Сборная Люксембурга уже на пятой минуте выездной встречи с Лихтенштейном осталась в меньшинстве из-за удаления Данеля Синани. Однако это не помешало ей победить. Единственный гол в середине второго тайма забил бывший игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш.

Сборная Люксембурга не попала на Евро-2024, но этот цикл стал рекордным в ее истории, ведь удалось набрать 17 очков. А Жерсон Родригеш забил пять голов в этом отборе – из 13-ти командных.

Отбор Евро-2024

10-й тур, Вадуц

Лихтенштейн – Люксембург – 0:1

Гол: Жерсон Родригеш, 69 (0:1).

Удаление: Д. Синани, 5 (Люксембург).