Лихтенштейн – Люксембург – 0:1. Жерсон снова забил. Видеообзор
Гости победили вдесятером
Сборная Люксембурга уже на пятой минуте выездной встречи с Лихтенштейном осталась в меньшинстве из-за удаления Данеля Синани. Однако это не помешало ей победить. Единственный гол в середине второго тайма забил бывший игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригеш.
Сборная Люксембурга не попала на Евро-2024, но этот цикл стал рекордным в ее истории, ведь удалось набрать 17 очков. А Жерсон Родригеш забил пять голов в этом отборе – из 13-ти командных.
Отбор Евро-2024
10-й тур, Вадуц
Лихтенштейн – Люксембург – 0:1
Гол: Жерсон Родригеш, 69 (0:1).
Удаление: Д. Синани, 5 (Люксембург).
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