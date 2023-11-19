ФРИДМАН: «У Днепра-1 – нейтральная позиция. Павелко не заслуживает тюрьмы»
Клубы УПЛ поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ
Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман объяснил, почему его клуб отказался голосовать за созыв внеочередного конгресса УАФ.
Клубы Украинской Премьер-лиги большинством голосов поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ, на котором планируется снять Андрея Павелко с должности главы организации и назначить нового руководителя.
Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер не поддержали созыв внеочередного конгресса.
Вячеслав Фридман: «Днепр-1 придерживается нейтральной позиции. Мы не за и не против, просто не хотим принимать в этом участие. Сделайте все легитимно как надо.
Я считаю, что Павелко нелегитимно сидит в тюрьме. Его нужно отпустить, довести дело до суда и только потом сажать. А так его содержат под стражей просто ни за что. Павелко же не опасен: он никого не убил, не изнасиловал, не бегает с ножом по улице.
Его изолировали по надуманной истории, что он якобы мог общаться в Доме футбола со своим юристом. Но он мог с ним и по телефону общаться. Это все так надумано, что не хочется об этом даже говорить.
Отпустите Павелку, наденьте ему на ногу браслет и пусть сидит дома. Это некрасиво, когда человека держат в тюрьме, а в это время его убирают с должности. Ходят слухи, что его готовы отпустить, если он напишет заявление, что уходит с должности главы УАФ.
Пусть решают сами, Днепр-1 в этом участии не будет принимать из-за сложившейся ситуации с Павелком. Это не очень хорошо».
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