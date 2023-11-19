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Украина. Премьер лига
19 ноября 2023, 20:09 | Обновлено 19 ноября 2023, 21:02
639
6

ФРИДМАН: «У Днепра-1 – нейтральная позиция. Павелко не заслуживает тюрьмы»

Клубы УПЛ поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ

19 ноября 2023, 20:09 | Обновлено 19 ноября 2023, 21:02
639
6
ФРИДМАН: «У Днепра-1 – нейтральная позиция. Павелко не заслуживает тюрьмы»
УАФ. Андрей Павелко

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман объяснил, почему его клуб отказался голосовать за созыв внеочередного конгресса УАФ.

Клубы Украинской Премьер-лиги большинством голосов поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ, на котором планируется снять Андрея Павелко с должности главы организации и назначить нового руководителя.

Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер не поддержали созыв внеочередного конгресса.

Вячеслав Фридман: «Днепр-1 придерживается нейтральной позиции. Мы не за и не против, просто не хотим принимать в этом участие. Сделайте все легитимно как надо.

Я считаю, что Павелко нелегитимно сидит в тюрьме. Его нужно отпустить, довести дело до суда и только потом сажать. А так его содержат под стражей просто ни за что. Павелко же не опасен: он никого не убил, не изнасиловал, не бегает с ножом по улице.

Его изолировали по надуманной истории, что он якобы мог общаться в Доме футбола со своим юристом. Но он мог с ним и по телефону общаться. Это все так надумано, что не хочется об этом даже говорить.

Отпустите Павелку, наденьте ему на ногу браслет и пусть сидит дома. Это некрасиво, когда человека держат в тюрьме, а в это время его убирают с должности. Ходят слухи, что его готовы отпустить, если он напишет заявление, что уходит с должности главы УАФ.

Пусть решают сами, Днепр-1 в этом участии не будет принимать из-за сложившейся ситуации с Павелком. Это не очень хорошо».

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Источник: четыре клуба УПЛ не поддержали созыв нового конгресса УАФ
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Вячеслав Фридман Днепр-1 Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола Украинская Премьер-лига конгресс УАФ
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 6
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said_said
А якщо підійти до питання "тупо і холодно" - то, доки Павелко сидить у в'язниці, він фізично не може виконувати свої обов'язки. Усілякі тво - це милиці, які також не мають повних прав. У результаті (пафосно так) "страждає український футбол". Те, що він ще більше страждав від Павелка - "ета другоє" 
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+2
Олександр
Павелко понятно что сидеть не будет .просто переизберут нового президента уаф и его выпустят.Наша власть никого за коррупцию не посадила и не посадит .зеленский возглавил коррупцию 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
avk2307
Я памятаю голову МВФ у вязницю посадили за скандал. Відразу іншого виконуючого обовязки обрали. Чому в нас треба почекати?чого чекати? Людина сидить,обовязки не виконує.Шо за ...?
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+1
Микола Захарченко
Цікаве трактування сутності призумпції невинності від Фрідмана - якщо не вбив , не згвалтував , не бігає з ножем , то значить ні в чому не винний , надіньте йому браслет на ногу і нехай сидить вдома )
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+1
Andy_P
суд выбирает, где подозреваемый ждёт суда. Если суд считает, что подозреваемый может сдрыснуть или повлиять на ход расследования - то подозреваемый сидит за решёткой до суда. И решать это не Фридманам.
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0
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