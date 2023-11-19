ФРИДМАН: «У Днепра-1 – нейтральная позиция. Павелко не заслуживает тюрьмы»

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман объяснил, почему его клуб отказался голосовать за созыв внеочередного конгресса УАФ.

Клубы Украинской Премьер-лиги большинством голосов поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ, на котором планируется снять Андрея Павелко с должности главы организации и назначить нового руководителя.

Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер не поддержали созыв внеочередного конгресса.

Вячеслав Фридман: «Днепр-1 придерживается нейтральной позиции. Мы не за и не против, просто не хотим принимать в этом участие. Сделайте все легитимно как надо.

Я считаю, что Павелко нелегитимно сидит в тюрьме. Его нужно отпустить, довести дело до суда и только потом сажать. А так его содержат под стражей просто ни за что. Павелко же не опасен: он никого не убил, не изнасиловал, не бегает с ножом по улице.

Его изолировали по надуманной истории, что он якобы мог общаться в Доме футбола со своим юристом. Но он мог с ним и по телефону общаться. Это все так надумано, что не хочется об этом даже говорить.

Отпустите Павелку, наденьте ему на ногу браслет и пусть сидит дома. Это некрасиво, когда человека держат в тюрьме, а в это время его убирают с должности. Ходят слухи, что его готовы отпустить, если он напишет заявление, что уходит с должности главы УАФ.

Пусть решают сами, Днепр-1 в этом участии не будет принимать из-за сложившейся ситуации с Павелком. Это не очень хорошо».