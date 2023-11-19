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  4. Олег ЛЫСАК: «Нет решения суда, что Павелко – какой-то коррупционер»
Украина. Премьер лига
19 ноября 2023, 20:27 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:32
484
5

Олег ЛЫСАК: «Нет решения суда, что Павелко – какой-то коррупционер»

Вице-президент «Ворсклы» объяснил позицию полтавского клуба

19 ноября 2023, 20:27 | Обновлено 19 ноября 2023, 20:32
484
5
Олег ЛЫСАК: «Нет решения суда, что Павелко – какой-то коррупционер»
УАФ. Андрей Павелко

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак объяснил, почему его клуб отказался голосовать за созыв внеочередного конгресса УАФ.

Клубы Украинской Премьер-лиги большинством голосов поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ, на котором планируется снять Андрея Павелко с должности главы организации и назначить нового руководителя.

Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер не поддержали созыв внеочередного конгресса.

Олег Лысак: «Скажите мне, за что мы голосуем? Просто за то, чтобы снять Павелко, который сейчас сидит в тюрьме без решения суда? Я не увидел никакую программу развития футбола. Выходит, что мы идем за кем-то просто ради голосования. Мы живем в демократической стране, где есть конституция, законы и презумпция невиновности.

Решения суда, что Павелко – некий коррупционер, нет. Есть обвинения, но давайте дождемся решения суда, тогда я буду готов голосовать двумя руками. Все должно быть в правовом поле. Также я хочу увидеть хоть какую-нибудь программу. За что мы должны голосовать? Поэтому Ворскла воздержалась».

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Источник: четыре клуба УПЛ не поддержали созыв нового конгресса УАФ
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Андрей Павелко Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Олег Лысак Ворскла Полтава
Источник Спорт-Экспресс Украина
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Юра Ганусяк
нажаль ця країна надто демократична до корупції, а суди її складова. 
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+1
avk2307
Редакция спорт.юа публикует уже второй материал от четверки клубов и даже не удосужилась решение клубов разобрать, которые за проголосовали.
Это  типа для хайпа как всегда? Или на замовлення?
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0
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Выталкиватель парашутистов
Я все-таки надеюсь, что ГМС и его люди, доведут это дело до справедливого решения суда, естественно- только не Печерского, и этот ушлепок под фамилией павелка (рука не понимается писать фамилию этого мошенника с большой буквы) будет греть нары в Харьковской ИТК. Только личное указание Ермака или нашего гаранта,может спасти павелку от справедливого суда...
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-1
Микола Захарченко
Да здрастує наший суд - самий гуманний і корумпований суд у світі. 
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-1
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