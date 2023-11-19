Олег ЛЫСАК: «Нет решения суда, что Павелко – какой-то коррупционер»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак объяснил, почему его клуб отказался голосовать за созыв внеочередного конгресса УАФ.

Клубы Украинской Премьер-лиги большинством голосов поддержали созыв внеочередного конгресса УАФ, на котором планируется снять Андрея Павелко с должности главы организации и назначить нового руководителя.

Металлист 1925, Ворскла, Днепр-1 и Шахтер не поддержали созыв внеочередного конгресса.

Олег Лысак: «Скажите мне, за что мы голосуем? Просто за то, чтобы снять Павелко, который сейчас сидит в тюрьме без решения суда? Я не увидел никакую программу развития футбола. Выходит, что мы идем за кем-то просто ради голосования. Мы живем в демократической стране, где есть конституция, законы и презумпция невиновности.

Решения суда, что Павелко – некий коррупционер, нет. Есть обвинения, но давайте дождемся решения суда, тогда я буду готов голосовать двумя руками. Все должно быть в правовом поле. Также я хочу увидеть хоть какую-нибудь программу. За что мы должны голосовать? Поэтому Ворскла воздержалась».