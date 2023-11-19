Первая лига. Победы Ингульца, Левого берега, Полтавы и Чернигова
Состоялись пять матчей в группе Б
Закончились пять матчей 17 тура Первой лиги Украины в группе Б. Победы одержали лидеры «Ингулец» и «Левый берег», также одолели своих соперников «Полтава» и «Чернигов». Запорожский «Металлург"» и ФСК «Мариуполь» в очном матче не забивали.
Первая лига. 17 тур. Группа Б
Полтава – Диназ – 2:1
Голы: Вивдыч, 51, Щербак, 54 – Новиков, 64
Горняк-Спорт – Чернигов – 0:2
Голы: Федосов, 81, 89
Кремень – Левый берег – 0:1
Гол: Литовченко, 72
Металлург Запорожье – ФСК Мариуполь – 0:0
Виктория – Ингулец – 0:1
Гол: Богунов, 43
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