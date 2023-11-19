Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Победы Ингульца, Левого берега, Полтавы и Чернигова
Чемпионат Украины
Полтава
19.11.2023 12:00 – FT 2 : 1
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
19 ноября 2023, 15:26 | Обновлено 19 ноября 2023, 17:00
253
0

Первая лига. Победы Ингульца, Левого берега, Полтавы и Чернигова

Состоялись пять матчей в группе Б

19 ноября 2023, 15:26 | Обновлено 19 ноября 2023, 17:00
253
0
Первая лига. Победы Ингульца, Левого берега, Полтавы и Чернигова
ФК Горняк-Спорт

Закончились пять матчей 17 тура Первой лиги Украины в группе Б. Победы одержали лидеры «Ингулец» и «Левый берег», также одолели своих соперников «Полтава» и «Чернигов». Запорожский «Металлург"» и ФСК «Мариуполь» в очном матче не забивали.

Первая лига. 17 тур. Группа Б

Полтава – Диназ – 2:1

Голы: Вивдыч, 51, Щербак, 54 – Новиков, 64

Горняк-Спорт – Чернигов – 0:2

Голы: Федосов, 81, 89

Кремень – Левый берег – 0:1

Гол: Литовченко, 72

Металлург Запорожье – ФСК Мариуполь – 0:0

Виктория – Ингулец – 0:1

Гол: Богунов, 43

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
МИХАЙЛИЧЕНКО: «В Динамо что-то пошло не так, исправить ситуацию еще можно»
Новичок Кривбасса: «Надеюсь, что вскоре ваша страна победит»
Вторая лига. Карпаты-2 дома одолели Скалу 1911
Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Левый берег Полтава Чернигов Диназ Вышгород Горняк-Спорт Кремень Кременчуг Металлург Запорожье ФСК Мариуполь Виктория Сумы (Николаевка) Ингулец
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Футбол | 18 ноября 2023, 21:36 11
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины обыграть Италию и выйти на Евро-2024

Поединок пройдет 20 ноября в Леверкузене на «БайАрене»

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 19 ноября 2023, 10:45 4
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 19.11.2023, 08:30
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Футбол | 19.11.2023, 16:20
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Победа или ничья Сербии даст Украине гарантированное место в плей-офф
Витао начал переговоры с Интернасьоналом. Он покинет Шахтер без компенсации
Футбол | 19.11.2023, 13:59
Витао начал переговоры с Интернасьоналом. Он покинет Шахтер без компенсации
Витао начал переговоры с Интернасьоналом. Он покинет Шахтер без компенсации
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
17.11.2023, 23:48 32
Футбол
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
18.11.2023, 23:45 32
Теннис
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
18.11.2023, 07:59
Футбол
Беллью рассказал, с него началось падение Джошуа
Беллью рассказал, с него началось падение Джошуа
18.11.2023, 13:50
Бокс
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
17.11.2023, 23:59 5
Футбол
Группа Е. Польша осталась без прямой путевки на Евро-2024
Группа Е. Польша осталась без прямой путевки на Евро-2024
17.11.2023, 23:39
Футбол
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
18.11.2023, 11:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем