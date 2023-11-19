Первая лига. Матчи 17-го тура, 19 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

19 ноября в 12:00 проходят поединки 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего тура.

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В этот день одновременно проходят все матчи группы B.

Первая лига. 17-й тур, 19 ноября

12:00. Виктория – Ингулец

12:00. Горняк-Спорт – Чернигов

12:00. Кремень – Левый берег

12:00. Металлург – ФСК Мариуполь

12:00. Полтава – Диназ Вышгород

Турнирная таблица

12:00. Виктория – Ингулец

12:00. Горняк-Спорт – Чернигов

12:00. Кремень – Левый берег

12:00. Металлург – ФСК Мариуполь

12:00. Полтава – Диназ Вышгород