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Чемпионат Украины
Полтава
19.11.2023 12:00 – 21 0 : 0
Диназ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
19 ноября 2023, 12:00 |
404
0

Первая лига. Матчи 17-го тура, 19 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 19 ноября в 12:00 видеотрансляцию поединков 17-го тура Первой лиги

19 ноября 2023, 12:00 |
404
0
Первая лига. Матчи 17-го тура, 19 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
СК Полтава

19 ноября в 12:00 проходят поединки 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего тура.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этот день одновременно проходят все матчи группы B.

Первая лига. 17-й тур, 19 ноября

  • 12:00. Виктория – Ингулец
  • 12:00. Горняк-Спорт – Чернигов
  • 12:00. Кремень – Левый берег
  • 12:00. Металлург – ФСК Мариуполь
  • 12:00. Полтава – Диназ Вышгород

Турнирная таблица

12:00. Виктория – Ингулец

12:00. Горняк-Спорт – Чернигов

12:00. Кремень – Левый берег

12:00. Металлург – ФСК Мариуполь

12:00. Полтава – Диназ Вышгород

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Источник Sport.ua
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