Украина. Первая лига19 ноября 2023, 12:00 |
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Первая лига. Матчи 17-го тура, 19 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 19 ноября в 12:00 видеотрансляцию поединков 17-го тура Первой лиги
19 ноября 2023, 12:00 |
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19 ноября в 12:00 проходят поединки 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего тура.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В этот день одновременно проходят все матчи группы B.
Первая лига. 17-й тур, 19 ноября
- 12:00. Виктория – Ингулец
- 12:00. Горняк-Спорт – Чернигов
- 12:00. Кремень – Левый берег
- 12:00. Металлург – ФСК Мариуполь
- 12:00. Полтава – Диназ Вышгород
Турнирная таблица
12:00. Виктория – Ингулец
12:00. Горняк-Спорт – Чернигов
12:00. Кремень – Левый берег
12:00. Металлург – ФСК Мариуполь
12:00. Полтава – Диназ Вышгород
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