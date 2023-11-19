МЮ может волноваться. В Камеруне определили травму у Онана

Камерунская федерация футбола(FECAFOOT) официально уведомила о том, что вратарь национальной команды и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил травму паховой области.

Повреждение 27-летний вратарь получил в матче африканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Маврикием (3:0).

«Медицинское обследование, проведенное врачами национальной команды, выявило у игрока травму в паховой области. Федерация футбола Камеруна желает Онана скорейшего выздоровления», – сказано в релизе FECAFOOT.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» нашел возможную замену Андре Онана.