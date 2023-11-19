Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ может волноваться. В Камеруне определили травму у Онана
Англия
19 ноября 2023, 14:03 | Обновлено 19 ноября 2023, 14:23
406
0

МЮ может волноваться. В Камеруне определили травму у Онана

«Красные дьяволы» могут надолго лишиться голкипера

19 ноября 2023, 14:03 | Обновлено 19 ноября 2023, 14:23
406
0
МЮ может волноваться. В Камеруне определили травму у Онана
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Камерунская федерация футбола(FECAFOOT) официально уведомила о том, что вратарь национальной команды и «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил травму паховой области.

Повреждение 27-летний вратарь получил в матче африканской квалификации к чемпионату мира 2026 года с Маврикием (3:0).

«Медицинское обследование, проведенное врачами национальной команды, выявило у игрока травму в паховой области. Федерация футбола Камеруна желает Онана скорейшего выздоровления», – сказано в релизе FECAFOOT.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» нашел возможную замену Андре Онана.

По теме:
ПСЖ – в шоке! Парижане надолго лишились перспективного тинейджера
Игрок ПСЖ в 17 дебютировал за Францию, забил и заработал удаление соперника
ФОТО. Момент, которого все ждали. Свитолина вернулась на корт
Андре Онана травма Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Футбол | 19 ноября 2023, 09:45 36
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу
Главный недостаток сборной Италии, и как Украине извлечь из него пользу

Валерий Василенко – о роковой смене поколений в «Скуадре адзурре»

Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Теннис | 18 ноября 2023, 23:45 32
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире
Что случилось с Карлосом? Джокович уничтожил Алькараса на Итоговом турнире

Ноле вышел в финал ATP Finals 2023, где сыграет против Янника Синнера

Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 19.11.2023, 08:30
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир АТР. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Спор с Шахтером и 1 гол в 16 матчах. Галатасарай жалеет о подписании Тете
Футбол | 19.11.2023, 11:05
Спор с Шахтером и 1 гол в 16 матчах. Галатасарай жалеет о подписании Тете
Спор с Шахтером и 1 гол в 16 матчах. Галатасарай жалеет о подписании Тете
«Пришло время уходить». Металлист 1925 покидает топ-менеджер
Футбол | 19.11.2023, 10:25
«Пришло время уходить». Металлист 1925 покидает топ-менеджер
«Пришло время уходить». Металлист 1925 покидает топ-менеджер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
17.11.2023, 16:00 20
Футбол
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
Позорное поражение. Украина U-19 разгромно уступила Косово
18.11.2023, 13:56 157
Футбол
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
ВИДЕО. УЕФА запретил минуту молчания в матче, футболисты «выкрутились»
18.11.2023, 11:18 4
Футбол
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
17.11.2023, 23:48 32
Футбол
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
17.11.2023, 17:46 3
Теннис
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
17.11.2023, 10:57
Теннис
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
18.11.2023, 07:59
Футбол
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
17.11.2023, 20:25 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем