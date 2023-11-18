Андре Онана получил травму в матче за сборную Камеруна
Пока неизвестно, сможет ли вратарь восстановиться до ближайшего матча «МЮ»
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана получил травму в составе сборной Камеруна в матче отбора ЧМ-2026 против Маврикия (3:0).
В концовке встречи, на 81-й минуте, вратарь почувствовал дискомфорт в ноге и, хромая, покинул поле, будучи замененным на Ондоа. Камерунская сторона пока не сообщает о степени серьезности повреждения, соответственно пока под вопросом участие Андре в предстоящем матче за сборную против Ливии (21 ноября) и поединке английской Премьер-лиги против «Эвертона» (26 ноября).
Отметим, что в лазарете «Манчестер Юнайтед» уже находятся Расмус Хойлунд и Кристиан Эриксен, отказавшиеся от поездки в сборную Дании из-за травм, Каземиро вылетел до января, а Рашфорд также досрочно покинул поле в матче против Мальты (2:0) после столкновения с партнером по сборной Александером-Арнольдом.
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