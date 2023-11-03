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Англия
03 ноября 2023, 12:32 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:41
1127
2

Манчестер Юнайтед нашел возможную замену Андре Онана

Диогу Кошта из Порту может переехать в Англию

03 ноября 2023, 12:32 | Обновлено 03 ноября 2023, 12:41
1127
2
Манчестер Юнайтед нашел возможную замену Андре Онана
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Английский «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к португальскому голкиперу «Порту» Диогу Коште, сообщает издание Todo Fichajes.

«Красные дьяволы» активизировались в поиске нового вратаря из-за того, что в январе 2024 года основной страж ворот клуба Андре Онана поедет на Кубок африканских наций, в связи с чем может пропустить до 7 матчей.

Контракт Диогу Кошти с «Порту» рассчитан до конца сезона 2026/27. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего голкипера в 45 миллионов евро.

В этой кампании Диогу Кошта провел 13 матчей за «Порту», пропустив 11 мячей. Трижды португальцу удалось сохранить свои ворота «на замке».

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Диогу Кошта Порту Манчестер Юнайтед Андре Онана Кубок африканских наций 2023 трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу
Источник Todofichajes.com
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Комментарии 2
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23
можливо онана краще було б і не їхати — повернеться а грати вже буде інший
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0
AndiM
Онаніст це якась пародія на воротаря. Провалив повністю початок сезону, і вирішив поїхати 2 місяці на вувузелі грати.  Бо називати це африканське убожество турніром, це занадто.
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-1
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