Манчестер Юнайтед нашел возможную замену Андре Онана

Английский «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к португальскому голкиперу «Порту» Диогу Коште, сообщает издание Todo Fichajes.

«Красные дьяволы» активизировались в поиске нового вратаря из-за того, что в январе 2024 года основной страж ворот клуба Андре Онана поедет на Кубок африканских наций, в связи с чем может пропустить до 7 матчей.

Контракт Диогу Кошти с «Порту» рассчитан до конца сезона 2026/27. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего голкипера в 45 миллионов евро.

В этой кампании Диогу Кошта провел 13 матчей за «Порту», пропустив 11 мячей. Трижды португальцу удалось сохранить свои ворота «на замке».