Андрей ПОЛУНИН: «В Леверкузене будет осторожная игра от обеих сборных»

В понедельник, 20 ноября, в Леверкузене национальная сборная Украины по футболу проведет поединок отбора на Евро-2024 с итальянцами.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин поделился своими ожиданиями от предстоящего противостояния в Германии:

– Для меня сборная Италии всегда отождествлялась с непроходимой обороной. Считал, что когда «Скуадра Адзурра» забивает первой, то отыграться почти нереально. О сборной Италии нынешнего образца так сказать нельзя. Она демонстрирует менее прагматичный футбол, возможно это вызвано тем, что новый рулевой Лучано Спаллетти по разным причинам вынужден больше доверять молодым исполнителям, которые заточены на наступательных операциях.

– А вам стиль какой сборной Италии больше импонирует?

– Которую возглавлял Роберто Манчини в первые годы своей работы. Тогда в «Скуадре Адзурри» были очень сильные исполнители. Неудивительно, что итальянцы становились сильнейшими в Европе.

– В первой игре под руководством Лучано Спаллетти, помнится, итальянцы могли выиграть у нашей сборной более убедительно, чем 2:1.

– Тогда, действительно, украинцы выглядели неуверенными в своих силах. Надеюсь, что из той неудачи были сделаны правильные выводы.

– Завтра подопечным Сергея Реброва, чтобы напрямую пробиться на Евро-2024, надо обязательно выигрывать. Можно ли ожидать от наших ребят игры первым номером?

– Вряд ли. Думаю, что будет осторожная игра с обеих сторон и все будет зависеть от того, кто лучше реализует свои моменты у чужих ворот. Разве что на ход событий на футбольном поле повлияет быстрый гол. Сила нашей сборной - в опыте. Надеюсь, что завтра Виктор Цыганков и Артем Довбик воспользуются случаем и докажут, что им по силам стать лидерами главной команды страны. Еще один наш «козырь» - игровая дисциплина. Эта сборная Италии - скоростная, там немало индивидуально сильных футболистов, которые умеют выходить из-под прессинга. Вот почему надо приложить максимум усилий, чтобы минимизировать количество ошибок у своих владений. У украинцев тоже хватает мобильных игроков и следует позаботиться о том, чтобы с помощью скоростного перехода от обороны к наступлению заставлять соперника действовать с оглядкой на тыл. На мой взгляд, у наших ребят - неплохие шансы пробиться на Евро-2024 без стыковых матчей.

Напомним, 19 ноября в 17:30 Сергей Ребров на пресс-конференции расскажет о матче Евро-2024 против сборной Италии.