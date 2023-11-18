Пресс-конференция Реброва в Леверкузене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
19 ноября в 19:30 коуч сборной Украины расскажет о предстоящем матче Евро-2024
19 ноября в 17:30 главный тренер Сергей Ребров и один из игроков сборной Украины встретятся с представителями масс-медиа в режиме пресс-конференции.
Официальная предматчевая тренировка сборной начнется на арене в Леверкузене 19 ноября в 18:00 по киевскому времени.
20 ноября в 21:45 сборная Украины в Леверкузене сыграет решающий матч 10-го тура квалификации Евро-2024 против команды Италии.
Для выхода в финальный раунд Евро-2024 сине-желтым нужна только победа.
Пресс-конференция Реброва в Леверкузене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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