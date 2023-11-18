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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 08:12 | Обновлено 18 ноября 2023, 08:19
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Пресс-конференция Реброва в Леверкузене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 ноября в 19:30 коуч сборной Украины расскажет о предстоящем матче Евро-2024

18 ноября 2023, 08:12 | Обновлено 18 ноября 2023, 08:19
132
0
Пресс-конференция Реброва в Леверкузене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ. Сергей Ребров

19 ноября в 17:30 главный тренер Сергей Ребров и один из игроков сборной Украины встретятся с представителями масс-медиа в режиме пресс-конференции.

Официальная предматчевая тренировка сборной начнется на арене в Леверкузене 19 ноября в 18:00 по киевскому времени.

20 ноября в 21:45 сборная Украины в Леверкузене сыграет решающий матч 10-го тура квалификации Евро-2024 против команды Италии.

Для выхода в финальный раунд Евро-2024 сине-желтым нужна только победа.

Пресс-конференция Реброва в Леверкузене. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция Евро-2024 смотреть онлайн сборная Италии по футболу Украина - Италия
Источник Sport.ua
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