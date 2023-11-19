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ATP
19 ноября 2023, 12:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 12:29
525
0

Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»

Испанец – о выводах после поражения от Джоковича

19 ноября 2023, 12:25 | Обновлено 19 ноября 2023, 12:29
525
0
Карлос АЛЬКАРАС: «Теперь я знаю все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является вторым номером мирового рейтинга, рассказал о влиянии на его будущее поражения от серба Новака Джоковича в полуфинале Итогового чемпионата ATP 2023 года.

«Этот матч очень поможет мне во время предсезонки. Теперь я знаю все, в чем мне нужно прибавить, если я хочу быть на уровне и побеждать лучшего игрока в мире. Нам с тренером нужно поговорить о предсезонке, о том, что тренировать, что делать. Разумеется, я пересмотрю матч, чтобы увидеть свои слабые места, чтобы прибавить и стать лучше как игрок.

Я забуду все прошлые матчи с ним: финал Уимблдона, Цинциннати, Ролан Гаррос – и сосредоточусь на этом матче, потому что я понял, что мне нужно многое улучшить, если я хочу соответствовать его уровню. Вот о чем я буду думать во время предсезонки», – заявил Карлос Алькарас.

Ранее испанец Алькарас высказался об отсутствии титулов за последние полгода.

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Итоговый турнир ATP Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович
Источник ATP Tour
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