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ATP
15 ноября 2023, 20:51 | Обновлено 15 ноября 2023, 22:00
195
0

АЛЬКАРАС: «Считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка»

Испанец – об отсутствии титулов в последние полгода

15 ноября 2023, 20:51 | Обновлено 15 ноября 2023, 22:00
195
0
АЛЬКАРАС: «Считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является второй ракеткой мира, прокомментировал тот факт, что после триумфа на Уимблдоне-2023 он не выиграл ни одного титула

«Я стараюсь об этом не думать. Американская серия прошла хорошо. Даже если я не выиграл титул, у меня был четвертьфинал, финал против Новака в Цинциннати, полуфинал US Open. Я не считаю это провалом. Наверное, все считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка.

Последние несколько месяцев складываются тяжело. Азиатские турниры прошли не очень хорошо. И мне обидно, что сезон так заканчивается. Но я стараюсь не думать о последних поражениях. Стараюсь взять положительное и негативное, использовать это на тренировках и лучше провести оставшиеся матчи», – рассказал Алькарас.

Как известно, 15 ноября на Итоговом турнире АТР Карлос Алькарас обыграл нейтрала Андрея Рублева.

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Карлос Алькарас (теннисист) Итоговый турнир ATP
Источник ATP Tour
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