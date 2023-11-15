АЛЬКАРАС: «Считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка»
Испанец – об отсутствии титулов в последние полгода
Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является второй ракеткой мира, прокомментировал тот факт, что после триумфа на Уимблдоне-2023 он не выиграл ни одного титула
«Я стараюсь об этом не думать. Американская серия прошла хорошо. Даже если я не выиграл титул, у меня был четвертьфинал, финал против Новака в Цинциннати, полуфинал US Open. Я не считаю это провалом. Наверное, все считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка.
Последние несколько месяцев складываются тяжело. Азиатские турниры прошли не очень хорошо. И мне обидно, что сезон так заканчивается. Но я стараюсь не думать о последних поражениях. Стараюсь взять положительное и негативное, использовать это на тренировках и лучше провести оставшиеся матчи», – рассказал Алькарас.
Как известно, 15 ноября на Итоговом турнире АТР Карлос Алькарас обыграл нейтрала Андрея Рублева.
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