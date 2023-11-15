АЛЬКАРАС: «Считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка»

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является второй ракеткой мира, прокомментировал тот факт, что после триумфа на Уимблдоне-2023 он не выиграл ни одного титула

«Я стараюсь об этом не думать. Американская серия прошла хорошо. Даже если я не выиграл титул, у меня был четвертьфинал, финал против Новака в Цинциннати, полуфинал US Open. Я не считаю это провалом. Наверное, все считают, что я должен выигрывать каждый турнир – но это ошибка.

Последние несколько месяцев складываются тяжело. Азиатские турниры прошли не очень хорошо. И мне обидно, что сезон так заканчивается. Но я стараюсь не думать о последних поражениях. Стараюсь взять положительное и негативное, использовать это на тренировках и лучше провести оставшиеся матчи», – рассказал Алькарас.