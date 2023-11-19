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  4. «Это просто смешно». Мбаппе высмеял свой юбилей в 300 голов
Франция
19 ноября 2023, 09:47 | Обновлено 19 ноября 2023, 09:50
1079
0

«Это просто смешно». Мбаппе высмеял свой юбилей в 300 голов

Француз не склонен почивать на лаврах

19 ноября 2023, 09:47 | Обновлено 19 ноября 2023, 09:50
1079
0
«Это просто смешно». Мбаппе высмеял свой юбилей в 300 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свое достижение в 300 голов за карьеру.

Как известно, в матче отбора на Евро-2024 против Гибралтара (14:0) Мбаппе оформил хет-трик. Теперь у него 46 голов за национальную команду и 254 – на клубном уровне за «Монако» и «ПСЖ».

«Это просто часть процесса. Есть игроки, у которых 800 или 850 голов за карьеру. Так что 300 – это просто смешно! Нужно продолжать двигаться вперед, улучшая результат и в клубе, и в сборной», – заявил Мбаппе в эфире TF1 после матча с Гибралтаром.

Напомним, ранее Килиан Мбаппе признался, что хочет выступить на Олимпийских играх 2024 года, которые, как известно, будет принимать Париж.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу
Источник Le Parisien
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