«Это просто смешно». Мбаппе высмеял свой юбилей в 300 голов

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свое достижение в 300 голов за карьеру.

Как известно, в матче отбора на Евро-2024 против Гибралтара (14:0) Мбаппе оформил хет-трик. Теперь у него 46 голов за национальную команду и 254 – на клубном уровне за «Монако» и «ПСЖ».

«Это просто часть процесса. Есть игроки, у которых 800 или 850 голов за карьеру. Так что 300 – это просто смешно! Нужно продолжать двигаться вперед, улучшая результат и в клубе, и в сборной», – заявил Мбаппе в эфире TF1 после матча с Гибралтаром.

Напомним, ранее Килиан Мбаппе признался, что хочет выступить на Олимпийских играх 2024 года, которые, как известно, будет принимать Париж.