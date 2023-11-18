Килиан МБАППЕ: «Хочу сыграть на Олимпиаде»

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что хочет выступить на Олимпийских играх 2024, но окончательное решение примет клуб.

«Решает мой работодатель. Мне будет приятно сыграть за олимпийскую сборную, но, если работодатель не хочет, я поддержу его решение.

Я не думаю, что займет много времени, чтобы обдумать это. Если да, то да, если нет, то нет. Я хочу сыграть на Олимпиаде, и я думаю, что люди тоже этого хотят», – сказал Мбаппе.

Напомним, что олимпийская сборная базируется на игроках молодежной сборной, но есть возможность дозаявить трех игроков всех возрастов.

Ранее Мбаппе рассказал, что заранее знал обладателя Золотого Мяча-2023.