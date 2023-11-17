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  4. Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»
Франция
17 ноября 2023, 20:03 |
565
5

Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»

Нападающий «ПСЖ» считает победу аргентинца справедливой

17 ноября 2023, 20:03 |
565
5
Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе считает, что аргентинец Лионель Месси справедливо получил «Золотой мяч»:

«Лионель Месси должен был получать «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, для меня он является одним из лучших футболистов в истории, если не лучшим.

Эрлинг Холанд провел хороший сезон, я также, но это почти ничто по сравнению с победой на чемпионате мира. Лео заслужил».

«Золотой мяч 2023» получил Лионель Месси. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял 2-е место, а Килиан Мбаппе пришел к финишу 3-м.

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Килиан Мбаппе Лионель Месси ПСЖ Интер Майами Золотой мяч Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Major League Soccer (MLS) Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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AndiM
Дивлюсь на зморжки мбапєда і думаю : " а йому точно 22?".
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+1
Первый Среди Равных
Тоді в 2010 році за що?? Ганебний виступ на ЧС, нуль голів, і всеодно Золотий Мяч. Мінімум троє гравців тоді заслуговували більше: Іньеста, Хаві і Снейдер. 
Але, коли дуже треба вручити ЗМ Мессі, то ЛаЛіга стає важливішою за Чемпіонат Світу. І Копа Америка стає найважливішим турніром всесвіту коли дуже треба Мессі вручити ЗМ. І Ліга Чемпіонів то ніщо, але коли треба - то Ліга Чемпіонів була найважливішим фактором коли треба було Мессі вручити ЗМ 
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+1
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Fastovec
Вони там, що всі з дуба рухнули. Який Мессі??
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