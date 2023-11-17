Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе считает, что аргентинец Лионель Месси справедливо получил «Золотой мяч»:

«Лионель Месси должен был получать «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, для меня он является одним из лучших футболистов в истории, если не лучшим.

Эрлинг Холанд провел хороший сезон, я также, но это почти ничто по сравнению с победой на чемпионате мира. Лео заслужил».

«Золотой мяч 2023» получил Лионель Месси. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял 2-е место, а Килиан Мбаппе пришел к финишу 3-м.