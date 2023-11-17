Килиан МБАППЕ: «Месси должен был получить Золотой мяч»
Нападающий «ПСЖ» считает победу аргентинца справедливой
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе считает, что аргентинец Лионель Месси справедливо получил «Золотой мяч»:
«Лионель Месси должен был получать «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, для меня он является одним из лучших футболистов в истории, если не лучшим.
Эрлинг Холанд провел хороший сезон, я также, но это почти ничто по сравнению с победой на чемпионате мира. Лео заслужил».
«Золотой мяч 2023» получил Лионель Месси. Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял 2-е место, а Килиан Мбаппе пришел к финишу 3-м.
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Але, коли дуже треба вручити ЗМ Мессі, то ЛаЛіга стає важливішою за Чемпіонат Світу. І Копа Америка стає найважливішим турніром всесвіту коли дуже треба Мессі вручити ЗМ. І Ліга Чемпіонів то ніщо, але коли треба - то Ліга Чемпіонів була найважливішим фактором коли треба було Мессі вручити ЗМ