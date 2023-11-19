Лучше Месси, Роналду и Неймара. Мбаппе забил свой 300-й гол

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе в матче отбора на Евро-2024 с командой Гибралтара (14:0) оформил хет-трик.

Это помогло 24-летнему уроженцу Парижа довести показатель своих голов в карьере до 300. Мбаппе удалось перекрыть достижения Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Неймара, которые достигли этого результата уже после достижения 25-летнего возраста.

Ко всему прочему, Килиан забил 46-й гол в составе французской сборной и вышел на третье место в историческом реестре бомбардиров команды. Он опередил Антуана Гризманна (44).

Больше Мбаппе в сборной Франции забили только Оливье Жиру (54), который также отличился в игре с Гибралтаром, а также Тьерри Анри, уже завершивший карьеру.