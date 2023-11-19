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  4. ВИДЕО. Как Жиру ударом ножницами забил исторический гол Гибралтару
Чемпионат Европы
19 ноября 2023, 09:21 |
1640
0

ВИДЕО. Как Жиру ударом ножницами забил исторический гол Гибралтару

Франция разгромила соперника со счетом 14:0

19 ноября 2023, 09:21 |
1640
0
ВИДЕО. Как Жиру ударом ножницами забил исторический гол Гибралтару
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

18 ноября состоялся матч 9-го тура квалификации Евро-2024, в котором национальная сборная Франция разгромила команду Гибралтара с убедительным счетом 14:0.

Автором двух последних голов в матче стал нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру. Последний гол французский форвард забил ударом ножницами, этот гол позволил сборной Франции установить наибольшую победу в истории квалификаций чемпионата Европы. Ранее рекорд был в матче Германии и Сан-Марино (13:0), сыгранном в 2006 году.

В этом противостоянии был побит еще ряд статистических рекордов.

ВИДЕО. Как Жиру ударом ножницами забил исторический гол Гибралтару

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Источник Sport.ua
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