18 ноября состоялся матч 9-го тура квалификации Евро-2024, в котором национальная сборная Франция разгромила команду Гибралтара с убедительным счетом 14:0.

Автором двух последних голов в матче стал нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру. Последний гол французский форвард забил ударом ножницами, этот гол позволил сборной Франции установить наибольшую победу в истории квалификаций чемпионата Европы. Ранее рекорд был в матче Германии и Сан-Марино (13:0), сыгранном в 2006 году.

В этом противостоянии был побит еще ряд статистических рекордов.

ВИДЕО. Как Жиру ударом ножницами забил исторический гол Гибралтару