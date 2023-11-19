ВИДЕО. Как Жиру ударом ножницами забил исторический гол Гибралтару
Франция разгромила соперника со счетом 14:0
18 ноября состоялся матч 9-го тура квалификации Евро-2024, в котором национальная сборная Франция разгромила команду Гибралтара с убедительным счетом 14:0.
Автором двух последних голов в матче стал нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру. Последний гол французский форвард забил ударом ножницами, этот гол позволил сборной Франции установить наибольшую победу в истории квалификаций чемпионата Европы. Ранее рекорд был в матче Германии и Сан-Марино (13:0), сыгранном в 2006 году.
В этом противостоянии был побит еще ряд статистических рекордов.
ВИДЕО. Как Жиру ударом ножницами забил исторический гол Гибралтару
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