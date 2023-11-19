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  4. Израиль – Румыния – 1:2. Прямая битва за выход на Евро. Видео голов и обзор
Евро
Израиль
18.11.2023 21:45 – FT 1 : 2
Румыния
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Чемпионат мира
19 ноября 2023, 03:50 | Обновлено 19 ноября 2023, 04:35
36
0

Израиль – Румыния – 1:2. Прямая битва за выход на Евро. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024

19 ноября 2023, 03:50 | Обновлено 19 ноября 2023, 04:35
36
0
Израиль – Румыния – 1:2. Прямая битва за выход на Евро. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Румыния обыграла команду Израиля (2:1) и вышла напрямую на Евро-2024.

Квалификация Евро-2024

9-й тур, 18 ноября

Израиль – Румыния – 1:2

Голы: Захави, 2 – Пушкаш, 10, Хаджи, 63

Видеообзор матча

События матча

85’
Валентин Михайла (Румыния) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Хаджи (Румыния).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Георге Пушкаш (Румыния).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
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Источник Sport.ua
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