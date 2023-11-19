Чемпионат мира19 ноября 2023, 03:50 | Обновлено 19 ноября 2023, 04:35
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Израиль – Румыния – 1:2. Прямая битва за выход на Евро. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 9-го тура квалификации Евро-2024
19 ноября 2023, 03:50 | Обновлено 19 ноября 2023, 04:35
36
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18 ноября прошли матчи 9-го тура квалификации Евро-2024.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Румыния обыграла команду Израиля (2:1) и вышла напрямую на Евро-2024.
Квалификация Евро-2024
9-й тур, 18 ноября
Израиль – Румыния – 1:2
Голы: Захави, 2 – Пушкаш, 10, Хаджи, 63
Видеообзор матча
События матча
85’
Валентин Михайла (Румыния) получает красную карточку.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Янис Хаджи (Румыния).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Георге Пушкаш (Румыния).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Эран Захави (Израиль).
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