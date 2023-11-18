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Евро
Латвия
18.11.2023 19:00 – FT 0 : 2
Хорватия
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 21:08 | Обновлено 18 ноября 2023, 22:25
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0

Хорватия обыграла Латвию и оставила Петракова за бортом Евро-2024

Сборная Армении потеряла все шансы на второе место в группе

18 ноября 2023, 21:08 | Обновлено 18 ноября 2023, 22:25
1122
0
Хорватия обыграла Латвию и оставила Петракова за бортом Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Хорватии в матче отбора на Евро-2024 в группе D на выезде обыграла Латвию со счетом 2:0. Эта победа позволила медалистам последних двух чемпионатов мира подняться на второе место в группе, и лишила сборную Армении Александра Петракова всех шансов на выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Отбор на Евро-2024. Группа D

Латвия – Хорватия – 0:2
Голы: Майер 7, Крамарич 16

Латвия – Озолс, Савальниекс, Балодис, Черномордый, Цыганик, Икауниекс, Савельев, Тоберс, Яунземс (Юрковскис, 89), Дашкевичс (Зеленков, 89), Улдрикис (Кроллис, 83).

Хорватия – Ливакович, Станишич, Эрлич, Шутало, Гвардиол, Модрич (Батурина, 86), Брозович, Иванушец (Пашалич, 61), Маер, Крамарич (Пашалич, 80), Будимир.

Предупреждения: Тоберс (30), Савельев (65).

Ранее Армения дома сыграла вничью 1:1 с Уэльсом.

Турнирная таблица группы D:

События матча

16’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ловро Майер (Хорватия).
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Источник Sport.ua
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