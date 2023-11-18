Хорватия обыграла Латвию и оставила Петракова за бортом Евро-2024

Сборная Хорватии в матче отбора на Евро-2024 в группе D на выезде обыграла Латвию со счетом 2:0. Эта победа позволила медалистам последних двух чемпионатов мира подняться на второе место в группе, и лишила сборную Армении Александра Петракова всех шансов на выход в финальную стадию чемпионата Европы.

Отбор на Евро-2024. Группа D

Латвия – Хорватия – 0:2

Голы: Майер 7, Крамарич 16

Латвия – Озолс, Савальниекс, Балодис, Черномордый, Цыганик, Икауниекс, Савельев, Тоберс, Яунземс (Юрковскис, 89), Дашкевичс (Зеленков, 89), Улдрикис (Кроллис, 83).

Хорватия – Ливакович, Станишич, Эрлич, Шутало, Гвардиол, Модрич (Батурина, 86), Брозович, Иванушец (Пашалич, 61), Маер, Крамарич (Пашалич, 80), Будимир.

Предупреждения: Тоберс (30), Савельев (65).

Ранее Армения дома сыграла вничью 1:1 с Уэльсом.

Турнирная таблица группы D: