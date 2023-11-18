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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Итальянцы живут футболом и игрой»
Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 18:50 | Обновлено 18 ноября 2023, 18:53
387
2

Александр ЗИНЧЕНКО: «Итальянцы живут футболом и игрой»

Хавбек сборной Украины – о сопернике по ключевому матчу отбора на Евро-2024

18 ноября 2023, 18:50 | Обновлено 18 ноября 2023, 18:53
387
2
Александр ЗИНЧЕНКО: «Итальянцы живут футболом и игрой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением относительно будущего соперника по решающему матчу отбора на Евро-2024, сборной Италии:

«Итальянцы любят играть с мячом. Они играют в комбинационный футбол. Я сейчас очень много обращаю внимания на то, как они живут футболом и игрой. Игра начинается не со свистком судьи, а раньше, еще в раздевалке. То, как они поют гимн, как они живут игрой – это говорит об их команде.

Они живут игрой каждую секунду. Когда ты играешь против соперника, у которого весь матч не затыкается рот, они такие все энерджайзеры, то ты сам, играя против них, теряешь эту концентрацию. Это бывает у всех команд, но я бы улучшил это у нас тоже».

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября. Начало – в 21:45 по Киеву.

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Источник ВЗбирна
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Комментарии 2
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inspekcha85
Звучит как заранее подготовленное оправдание...не рановато ли ,Зинченко,сопли размазывать.?Любят играть с мячом,значит оставьте их без мяча как это делала команда Лобановского в 88м.Пусть побегают порожняком ,они этого очень  не любят.Покажите что тоже играете не в самых плохих европейских лигах и кое чему там научились
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AutumnBridge
Шурик!  А британцы то как?  Не живут футболом?  Да им живёт вся Европа, Америка и Африка.  Скоро и Китай пробьётся на ЧМ.  Когда натурализует африканцев.)
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