Александр ЗИНЧЕНКО: «Итальянцы живут футболом и игрой»
Хавбек сборной Украины – о сопернике по ключевому матчу отбора на Евро-2024
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением относительно будущего соперника по решающему матчу отбора на Евро-2024, сборной Италии:
«Итальянцы любят играть с мячом. Они играют в комбинационный футбол. Я сейчас очень много обращаю внимания на то, как они живут футболом и игрой. Игра начинается не со свистком судьи, а раньше, еще в раздевалке. То, как они поют гимн, как они живут игрой – это говорит об их команде.
Они живут игрой каждую секунду. Когда ты играешь против соперника, у которого весь матч не затыкается рот, они такие все энерджайзеры, то ты сам, играя против них, теряешь эту концентрацию. Это бывает у всех команд, но я бы улучшил это у нас тоже».
Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября. Начало – в 21:45 по Киеву.
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