Александр ЗИНЧЕНКО: «Итальянцы живут футболом и игрой»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своим мнением относительно будущего соперника по решающему матчу отбора на Евро-2024, сборной Италии:

«Итальянцы любят играть с мячом. Они играют в комбинационный футбол. Я сейчас очень много обращаю внимания на то, как они живут футболом и игрой. Игра начинается не со свистком судьи, а раньше, еще в раздевалке. То, как они поют гимн, как они живут игрой – это говорит об их команде.

Они живут игрой каждую секунду. Когда ты играешь против соперника, у которого весь матч не затыкается рот, они такие все энерджайзеры, то ты сам, играя против них, теряешь эту концентрацию. Это бывает у всех команд, но я бы улучшил это у нас тоже».

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября. Начало – в 21:45 по Киеву.