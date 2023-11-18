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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 14:53 | Обновлено 18 ноября 2023, 14:56
407
0

Маттео ДАРМИАН: «Выйдем на поле против Украины, чтобы победить»

Защитник сборной Италии – о решающем матче отбора на Евро-2024

18 ноября 2023, 14:53 | Обновлено 18 ноября 2023, 14:56
407
0
Маттео ДАРМИАН: «Выйдем на поле против Украины, чтобы победить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Дармиан

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан прокомментировал победу 5:2 над Северной Македонией в отборе на Евро-2024, а также поделился ожиданиями от решающего матча против Украины (20 ноября):

«У нас был правильный подход. Было важно открыть счет, и нам это удалось. Во втором тайме мы могли бы лучше распорядиться некоторыми моментами, но нам все равно удалось взять три очка. Теперь у нас есть два дня на подготовку к матчу в понедельник. Как и всегда, мы выйдем на поле, чтобы победить».

Напомним, в матче с Северной Македонией Дармиан забил свой второй гол за сборную Италии через 2960 дней после первого (10 октября 2015 года в матче против Азербайджана). Это второй самый большой временной разрыв между двумя подряд голами за сборную Италии. Рекордсменом является Фабио Квальярелла – 3122 дня.

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Маттео Дармиан сборная Италии по футболу Украина - Италия Евро-2024
Источник УЕФА
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