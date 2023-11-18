Маттео ДАРМИАН: «Выйдем на поле против Украины, чтобы победить»

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан прокомментировал победу 5:2 над Северной Македонией в отборе на Евро-2024, а также поделился ожиданиями от решающего матча против Украины (20 ноября):

«У нас был правильный подход. Было важно открыть счет, и нам это удалось. Во втором тайме мы могли бы лучше распорядиться некоторыми моментами, но нам все равно удалось взять три очка. Теперь у нас есть два дня на подготовку к матчу в понедельник. Как и всегда, мы выйдем на поле, чтобы победить».

Напомним, в матче с Северной Македонией Дармиан забил свой второй гол за сборную Италии через 2960 дней после первого (10 октября 2015 года в матче против Азербайджана). Это второй самый большой временной разрыв между двумя подряд голами за сборную Италии. Рекордсменом является Фабио Квальярелла – 3122 дня.