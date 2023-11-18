Журналист объяснил, как снятие очков с Эвертона повлияет на Челси и МанСити

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн рассказал о том, что может означать для «Челси» и «Манчестер Сити» снятие 10 очков с «Эвертона» в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Первое, на что следует обратить внимание, – это то, что эти случаи не одинаковы. И обвинения «Манчестер Сити», и обвинения «Челси» отличаются от одного обвинения «Эвертона».

Можно сказать, что дело «Эвертона» было довольно простым, в том смысле, что они, как считается, нарушили допустимые пределы финансовых потерь. Кроме того, они сотрудничали с Премьер-лигой, и, практически подняв руки, признали, что нарушение было, хотя есть разногласия по поводу того, насколько большим было это нарушение.

Нам не объяснили, что происходит [в деле «Сити»]. Многие из этих обвинений повторяются из сезона в сезон, так что это не обязательно 115 обвинений. Их количество меньше. «Сити» оспаривает и решительно отрицает эти обвинения, поэтому нет никакой гарантии, что эти два дела будут рассматриваться одинаково.

В случае с «Сити» и особенно с «Челси», по сравнению с «Эвертоном», это все равно, что сравнивать яблоки и груши. В заявлении «Эвертона» было интересно то, что они собираются следить за делами против других клубов, и я думаю, что это будет масштабная история.

Премьер-лига и власти будут оказывать все большее давление, чтобы разобраться с этими делами для обеспечения целостности соревнований в будущем, справедливости и равных условий для всех», – заявил журналист.

Орнштейн также предположил, что 2024 год может стать «определяющим» в деле «Сити», хотя и добавил, что пока нет официальных данных о том, когда будет рассмотрено это дело.

Отметим, что в отношении «Сити» было выдвинуто 115 обвинений в нарушении правил Премьер-лиги, в основном связанных с финансами клуба. В отношении «Челси» ведется расследование в связи с предполагаемыми тайными трансферными платежами, которые клуб осуществлял при Романе Абрамовиче.