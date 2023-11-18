Стал известен состав тренерского штаба Любеновича в Минае

Новым главным тренером «Миная» стал сербский специалист Желько Любенович.

Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Помогать руководить командой Желько Любеновичу в тренерском штабе будут ассистент Игорь Дудник и тренер вратарей Андрей Новак. Новым командным врачом назначен Виталий Деяк.

В пятницу стало известно, что футбольный клуб «Минай» и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.