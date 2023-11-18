Украина. Премьер лига18 ноября 2023, 11:24 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:52
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Стал известен состав тренерского штаба Любеновича в Минае
Контракт сербского специалиста рассчитан до конца сезона-2024/25
18 ноября 2023, 11:24 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:52
368
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Новым главным тренером «Миная» стал сербский специалист Желько Любенович.
Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
Помогать руководить командой Желько Любеновичу в тренерском штабе будут ассистент Игорь Дудник и тренер вратарей Андрей Новак. Новым командным врачом назначен Виталий Деяк.
В пятницу стало известно, что футбольный клуб «Минай» и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
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