Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стал известен состав тренерского штаба Любеновича в Минае
Украина. Премьер лига
18 ноября 2023, 11:24 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:52
368
0

Стал известен состав тренерского штаба Любеновича в Минае

Контракт сербского специалиста рассчитан до конца сезона-2024/25

18 ноября 2023, 11:24 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:52
368
0
Стал известен состав тренерского штаба Любеновича в Минае
ФК Минай. Желько Любенович

Новым главным тренером «Миная» стал сербский специалист Желько Любенович.

Контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Помогать руководить командой Желько Любеновичу в тренерском штабе будут ассистент Игорь Дудник и тренер вратарей Андрей Новак. Новым командным врачом назначен Виталий Деяк.

В пятницу стало известно, что футбольный клуб «Минай» и Владимир Шаран прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

По теме:
Первая лига. Матчи 17-го тура, 18 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Владимир ШАРАН: «Конфликтов, которые влияли на результат, в Минае не было»
Вторая лига. Матчи 18-го тура, 18 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Желько Любенович чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Минай Андрей Новак
Источник ФК Минай
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Футбол | 17 ноября 2023, 23:59 4
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией

17 ноября команды Албании и Дании получили путевки на ЧЕ-2024 в Германии

Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Футбол | 17 ноября 2023, 23:48 29
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии
Слово за Украиной. Италия размялась на Северной Македонии

Команда Лучано Спаллетти подходит заряженной к главной битве против коллектива Сергея Реброва

Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Бокс | 18.11.2023, 07:40
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
Баснословная сумма. Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Нганну
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
Футбол | 18.11.2023, 11:04
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
Андре Онана получил травму в матче за сборную Камеруна
Футбол | 18.11.2023, 10:32
Андре Онана получил травму в матче за сборную Камеруна
Андре Онана получил травму в матче за сборную Камеруна
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
Усик или Джошуа? Уайлдер рассказал, с кем больше хочет провести бой
16.11.2023, 13:20 3
Бокс
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
ФЬЮРИ – Усику: «Ты гадкий маленький человечек, кто ты к черту такой?»
16.11.2023, 20:10 8
Бокс
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 14
Футбол
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
Петр СЛОНКА: «Масакры не было. Мудрик и Зинченко – игроки из другого мира»
16.11.2023, 19:25 26
Футбол
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
17.11.2023, 04:23 5
Футбол
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
16.11.2023, 17:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем