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Нива Тернополь
18.11.2023 12:00 - : -
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 ноября 2023, 11:55 |
247
0

Первая лига. Матчи 17-го тура, 18 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 18 ноября в 12:00 видеотрансляцию поединков 17-го тура Первой лиги

18 ноября 2023, 11:55 |
247
0
Первая лига. Матчи 17-го тура, 18 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Карпаты Львов

18 ноября в 12:00 проходят поединки 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего тура.

В этот день одновременно проходят все матчи группы A.

Первая лига. 17-й тур, 18 ноября

  • 12:00. Агробизнес – Буковина
  • 12:00. Эпицентр – Прикарпатье
  • 12:00. Металлист – Нива Бузовая
  • 12:00. Нива Тернополь – Хуст
  • 12:00. Подолье – Карпаты Львов

Турнирная таблица

12:00. Агробизнес – Буковина

12:00. Эпицентр – Прикарпатье

12:00. Металлист – Нива Бузовая

12:00. Нива Тернополь – Хуст

12:00. Подолье – Карпаты Львов

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Вторая лига. Матчи 18-го тура, 18 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
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Источник Sport.ua
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