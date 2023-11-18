18.11.2023 12:00 - : -
Украина. Первая лига18 ноября 2023, 11:55 |
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Первая лига. Матчи 17-го тура, 18 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 18 ноября в 12:00 видеотрансляцию поединков 17-го тура Первой лиги
18 ноября 2023, 11:55 |
247
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18 ноября в 12:00 проходят поединки 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего тура.
В этот день одновременно проходят все матчи группы A.
Первая лига. 17-й тур, 18 ноября
- 12:00. Агробизнес – Буковина
- 12:00. Эпицентр – Прикарпатье
- 12:00. Металлист – Нива Бузовая
- 12:00. Нива Тернополь – Хуст
- 12:00. Подолье – Карпаты Львов
Турнирная таблица
12:00. Агробизнес – Буковина
12:00. Эпицентр – Прикарпатье
12:00. Металлист – Нива Бузовая
12:00. Нива Тернополь – Хуст
12:00. Подолье – Карпаты Львов
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