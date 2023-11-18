Первая лига. Матчи 17-го тура, 18 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

18 ноября в 12:00 проходят поединки 17-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей предпоследнего тура.

В этот день одновременно проходят все матчи группы A.

Первая лига. 17-й тур, 18 ноября

12:00. Агробизнес – Буковина

12:00. Эпицентр – Прикарпатье

12:00. Металлист – Нива Бузовая

12:00. Нива Тернополь – Хуст

12:00. Подолье – Карпаты Львов

Турнирная таблица

12:00. Агробизнес – Буковина

12:00. Эпицентр – Прикарпатье

12:00. Металлист – Нива Бузовая

12:00. Нива Тернополь – Хуст

12:00. Подолье – Карпаты Львов