Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Металлист упустил победу, Нива Тернополь разгромила Хуст
Чемпионат Украины
Нива Тернополь
18.11.2023 12:00 – FT 4 : 1
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
18 ноября 2023, 14:57 | Обновлено 18 ноября 2023, 15:33
295
0

Первая лига. Металлист упустил победу, Нива Тернополь разгромила Хуст

Сыграно 5 матчей 17-го тура Первой лиги

18 ноября 2023, 14:57 | Обновлено 18 ноября 2023, 15:33
295
0
Первая лига. Металлист упустил победу, Нива Тернополь разгромила Хуст
ФК Металлист. Евгений Рязанцев

Сегодня, 18 ноября, состоялось 5 матчей 17-го тура Первой лиги Украины по футболу.

«Агробизнес» без проблем разобрался с «Буковиной», забив трижды и не пропустив. «Эпицентр» сыграл вничью с «Прикарпатьем» (1:1), а «Металлист» на 90+3-й минуте упустил победу над «Нивой» Бузовой.

Зато тернопольская «Нива», хоть и пропустила первой, но разгромила «Хуст» со счетом 4:1. Лидер Первой лиги, львовские «Карпаты», минимально обыграл «Подолье».

Первая лига. 17-й тур. 18 ноября

Агробизнес – Буковина – 3:0
Голы: Галенков, 43, Кузьмин, 59, Толочко, 90+1

Эпицентр – Прикарпатье – 1:1
Голы: Липовуз, 55 – Цюцюра, 34

Металлист – Нива Бузова – 1:1
Голы: Рязанцев, 55 – Тименко, 90+3

Нива Тернополь – Хуст – 4:1
Голы: Бороденко, 18, 45+1, Галадей, 40, Гатала, 62 – Вагин, 9

Подолье – Карпаты – 0:1
Голы: Векляк, 49

По теме:
Наставник Металлиста 1925 дисквалифицирован на один матч
Президент Вереса: «Я не веду переговоры с террористами»
Денис БОЙКО: «У нас в команде все ребята с чувством юмора»
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины Металлист Харьков Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Подолье Хмельницкий Агробизнес Эпицентр Каменец-Подольский Нива Бузовая Хуст
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

WhoScored из сильных сторон Мудрика выделил только воздушные единоборства
Футбол | 18 ноября 2023, 12:32 7
WhoScored из сильных сторон Мудрика выделил только воздушные единоборства
WhoScored из сильных сторон Мудрика выделил только воздушные единоборства

Статистический портал подверг критике украинца

Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
Футбол | 18 ноября 2023, 07:59 0
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков
Таблицы Евро U-21. Украина лидирует в группе F, опережая Англию на 6 очков

17 ноября состоялись 11 матчей отборочного этапа к чемпионату Европы

Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Футбол | 17.11.2023, 23:59
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Турнирные таблицы Евро-2024. Украине нужна только победа над Италией
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Теннис | 17.11.2023, 17:46
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
Стали известны все полуфиналисты Итогового турнира ATP
ВИДЕО. Игроки сборной Украины сыграли в теннисбол
Футбол | 18.11.2023, 12:48
ВИДЕО. Игроки сборной Украины сыграли в теннисбол
ВИДЕО. Игроки сборной Украины сыграли в теннисбол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 14
Футбол
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
16.11.2023, 17:45 1
Теннис
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
17.11.2023, 10:57
Теннис
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
Бразилия и Аргентина потерпели неожиданные поражения в отборе к ЧМ-2026
17.11.2023, 04:23 5
Футбол
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
Артем ДОВБИК: «Все смотрят на Жирону и никто ничего не понимает»
17.11.2023, 09:52
Футбол
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
17.11.2023, 16:00 20
Футбол
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
В какой корзине будет Украина? Проектный посев для жеребьевки Евро-2024
16.11.2023, 16:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем