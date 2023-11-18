Первая лига. Металлист упустил победу, Нива Тернополь разгромила Хуст

Сегодня, 18 ноября, состоялось 5 матчей 17-го тура Первой лиги Украины по футболу.

«Агробизнес» без проблем разобрался с «Буковиной», забив трижды и не пропустив. «Эпицентр» сыграл вничью с «Прикарпатьем» (1:1), а «Металлист» на 90+3-й минуте упустил победу над «Нивой» Бузовой.

Зато тернопольская «Нива», хоть и пропустила первой, но разгромила «Хуст» со счетом 4:1. Лидер Первой лиги, львовские «Карпаты», минимально обыграл «Подолье».

Первая лига. 17-й тур. 18 ноября

Агробизнес – Буковина – 3:0

Голы: Галенков, 43, Кузьмин, 59, Толочко, 90+1

Эпицентр – Прикарпатье – 1:1

Голы: Липовуз, 55 – Цюцюра, 34

Металлист – Нива Бузова – 1:1

Голы: Рязанцев, 55 – Тименко, 90+3

Нива Тернополь – Хуст – 4:1

Голы: Бороденко, 18, 45+1, Галадей, 40, Гатала, 62 – Вагин, 9

Подолье – Карпаты – 0:1

Голы: Векляк, 49