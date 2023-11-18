Товарищеские матчи. Греция переиграла Новую Зеландию

Закончился поединок между Грецией и Новой Зеландией. Он носил статус товарищеского, в нем победу одержали хозяева со счетом 2:0.

В своей группе отбора на Евро Греция имеет 12 очков и претендует на второе место, позволяющее попасть на ЧЕ-2024 напрямую.

Товарищеский матч

Греция – Новая Зеландия – 2:0

Голы: Константелиас, 10, Якумакис, 29