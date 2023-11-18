Товарищеские матчи
17.11.2023 19:00 – FT 2 : 0
Другие новости18 ноября 2023, 05:30 |
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Товарищеские матчи. Греция переиграла Новую Зеландию
Голами отметились Константелиас и Якумакис
18 ноября 2023, 05:30 |
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Закончился поединок между Грецией и Новой Зеландией. Он носил статус товарищеского, в нем победу одержали хозяева со счетом 2:0.
В своей группе отбора на Евро Греция имеет 12 очков и претендует на второе место, позволяющее попасть на ЧЕ-2024 напрямую.
Товарищеский матч
Греция – Новая Зеландия – 2:0
Голы: Константелиас, 10, Якумакис, 29
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Якумакис (Греция).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (Греция).
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