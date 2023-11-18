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Товарищеские матчи
Греция
17.11.2023 19:00 – FT 2 : 0
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18 ноября 2023, 05:30 |
19
0

Товарищеские матчи. Греция переиграла Новую Зеландию

Голами отметились Константелиас и Якумакис

18 ноября 2023, 05:30 |
19
0
Товарищеские матчи. Греция переиграла Новую Зеландию
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился поединок между Грецией и Новой Зеландией. Он носил статус товарищеского, в нем победу одержали хозяева со счетом 2:0.

В своей группе отбора на Евро Греция имеет 12 очков и претендует на второе место, позволяющее попасть на ЧЕ-2024 напрямую.

Товарищеский матч

Греция – Новая Зеландия – 2:0

Голы: Константелиас, 10, Якумакис, 29

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Якумакис (Греция).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (Греция).
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Источник Sport.ua
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