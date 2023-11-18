Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Евро-2025 U-21. Польша и Германия идут без потерь
Евро
Германия U21
17.11.2023 19:00 – FT 4 : 1
Эстония U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
18 ноября 2023, 02:42 | Обновлено 18 ноября 2023, 02:56
47
0

Евро-2025 U-21. Польша и Германия идут без потерь

Как и Украина, команды набрали пока в отборе максимум очков

18 ноября 2023, 02:42 | Обновлено 18 ноября 2023, 02:56
47
0
Евро-2025 U-21. Польша и Германия идут без потерь
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись поединки отбора на молодежный чемпионат Европы по футболу в группе D. Очередные победы одержали поляки и немцы, а сборные Косово и Болгарии поделили очки.

Отбор на молодежный Евро. Группа D

Косово U-21 – Болгария U-21 – 2:2

Голы: Тахири, 34, 59 – Сораков, 8, Петков, 45

Польша U-21 – Израиль U-21 – 2:1

Голы: Матысик, 59, Влодарчик, 82 - Биньямин, 90+4

Германия U-21 – Эстония U-21 – 4:1

Голы: Баер, 39, Мукоко, 53, Райц, 88, 90+4 - Кураксин, 64,

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ

Напомним, сборная Украины тоже одержала очередную победу, разгромив Люксембург (4:0).

По теме:
Евро-2025 U-21. По пять голов Швейцарии и Румынии, поражение Франции
Евро-2025 U-21. Победы Испании, Шотландии и Норвегии
Унаи МЕЛЬГОСА: «Нам немного повезло»
сборная Израиля по футболу U-21 сборная Германии по футболу U-21 сборная Болгарии по футболу U-21 Евро-2025 U-21
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Футбол | 17 ноября 2023, 16:00 19
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024
Выйдут или нет? Каковы шансы Украины на финальную часть Евро-2024

Аналитики дают 67%, что команда Сергея Реброва поедет в Германию

Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Футбол | 17 ноября 2023, 06:01 1
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2024 Украина – Италия

20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок

Англия не испытала проблем с Мальтой
Футбол | 18.11.2023, 00:08
Англия не испытала проблем с Мальтой
Англия не испытала проблем с Мальтой
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Футбол | 17.11.2023, 14:39
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Миколенко идет на дно. С Эвертона сняли 10 очков в таблице АПЛ
Три английских клуба готовят иск на 300 миллионов фунтов против Эвертона
Футбол | 17.11.2023, 19:40
Три английских клуба готовят иск на 300 миллионов фунтов против Эвертона
Три английских клуба готовят иск на 300 миллионов фунтов против Эвертона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
Определен второй полуфиналист Итогового турнира ATP
16.11.2023, 17:45 1
Теннис
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
Таблицы Евро-2024 U-19. Украина – лидер группы 7 после победы над Мальтой
16.11.2023, 05:40
Футбол
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
Венгрия с камбэком вышла на Евро-2024, Азербайджан разгромил Швецию
16.11.2023, 21:07 14
Футбол
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
Украина выиграла спарринг у Лехии в Гданське, зашифровавшись перед Италией
16.11.2023, 18:55 29
Футбол
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
Руне после игр с Джоковичем и Синнером назвал главного фаворита ATP Finals
17.11.2023, 10:57
Теннис
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
Челси и Ман Сити могут быть понижены из АПЛ в Чемпионшип. Что случилось?
17.11.2023, 20:25 28
Футбол
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
Кто вышел в плей-офф? Итоговая таблица Зеленой группы на ATP Finals 2023
17.11.2023, 01:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем