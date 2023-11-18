Евро-2025 U-21. Польша и Германия идут без потерь
Как и Украина, команды набрали пока в отборе максимум очков
Состоялись поединки отбора на молодежный чемпионат Европы по футболу в группе D. Очередные победы одержали поляки и немцы, а сборные Косово и Болгарии поделили очки.
Отбор на молодежный Евро. Группа D
Косово U-21 – Болгария U-21 – 2:2
Голы: Тахири, 34, 59 – Сораков, 8, Петков, 45
Польша U-21 – Израиль U-21 – 2:1
Голы: Матысик, 59, Влодарчик, 82 - Биньямин, 90+4
Германия U-21 – Эстония U-21 – 4:1
Голы: Баер, 39, Мукоко, 53, Райц, 88, 90+4 - Кураксин, 64,
Напомним, сборная Украины тоже одержала очередную победу, разгромив Люксембург (4:0).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аналитики дают 67%, что команда Сергея Реброва поедет в Германию
20 ноября в 21:45 в немецком Леверкузене пройдет решающий поединок