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Евро
Англия
17.11.2023 21:45 – FT 2 : 0
Мальта
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Чемпионат Европы
18 ноября 2023, 01:20 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:30
88
0

Англия – Мальта – 2:0. Гол Кейна. Видео голов и обзор матча

Англичане уверенно победили в очередном матче

18 ноября 2023, 01:20 | Обновлено 18 ноября 2023, 01:30
88
0
Англия – Мальта – 2:0. Гол Кейна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок отбора на Евро-2024, в котором англичане принимали сборную Мальты. Обе команды являются соперниками сборной Украины в группе, но не являются конкурентами, поскольку англичане уже оформили выход из группы, а мальтийцы упустили шансы попасть в Германию.

Матч закончился со счетом 2:0, голы забили Пепе (автогол) и Гарри Кейн.

Отбор по Евро-2024. Группа С

Англия – Мальта – 2:0

Голы: Пепе, 8, аг, Кейн, 75

Англия: Пикфорд, Трипп'р, Магуайр, Гехи, Томори (Сака, 46), Александер-Арнолд, Хендерсон (Райс, 61), Галлахер (Уокер, 46), Фоден, Кейн, Решфорд (Палмер, 61).

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Англия).
8’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Энрико Пепе (Мальта).
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Источник Sport.ua
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