Англия – Мальта – 2:0. Гол Кейна. Видео голов и обзор матча
Англичане уверенно победили в очередном матче
Состоялся поединок отбора на Евро-2024, в котором англичане принимали сборную Мальты. Обе команды являются соперниками сборной Украины в группе, но не являются конкурентами, поскольку англичане уже оформили выход из группы, а мальтийцы упустили шансы попасть в Германию.
Матч закончился со счетом 2:0, голы забили Пепе (автогол) и Гарри Кейн.
Отбор по Евро-2024. Группа С
Англия – Мальта – 2:0
Голы: Пепе, 8, аг, Кейн, 75
Англия: Пикфорд, Трипп'р, Магуайр, Гехи, Томори (Сака, 46), Александер-Арнолд, Хендерсон (Райс, 61), Галлахер (Уокер, 46), Фоден, Кейн, Решфорд (Палмер, 61).
События матча
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