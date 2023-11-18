Англия – Мальта – 2:0. Гол Кейна. Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок отбора на Евро-2024, в котором англичане принимали сборную Мальты. Обе команды являются соперниками сборной Украины в группе, но не являются конкурентами, поскольку англичане уже оформили выход из группы, а мальтийцы упустили шансы попасть в Германию.

Матч закончился со счетом 2:0, голы забили Пепе (автогол) и Гарри Кейн.

Отбор по Евро-2024. Группа С

Англия – Мальта – 2:0

Голы: Пепе, 8, аг, Кейн, 75

Англия: Пикфорд, Трипп'р, Магуайр, Гехи, Томори (Сака, 46), Александер-Арнолд, Хендерсон (Райс, 61), Галлахер (Уокер, 46), Фоден, Кейн, Решфорд (Палмер, 61).